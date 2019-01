Dans la lucarne : les nantis et les autres

C’est vrai que notre football depuis la saison 2010/2011 est passé sous format professionnel en dépit des insuffisances qui le caractérisent du fait que les clubs ne disposent pas de stades propres, mais aussi d’une entrée financière régulière et surtout sûre. Ces deux «manques» ne font que plomber l’envol de nos clubs. D’où le fait qu’ils connaissent des hauts et des bas. Généralement, il y a plus de bas que de hauts. Les raisons sont multiples en raison du manque criard de sponsors. Sur le plan mondial, les grands clubs qui «trustent» les titres, mais aussi qui sont le plus souvent en haut de la cime, s’explique par le fait qu’ils possèdent des ressources financières régulières. Mieux encore, ils sont en hausse d’année en année, surtout qu’ils sont cotés en bourse. Ils font toujours des «affaires juteuses» et aussi utilisent le produit de leur formation pour l’exporter aux clubs intéressés. Ils dégagent ainsi beaucoup d’argent. Il y a aussi le merchandising, le marketing, la publicité et autres. Sur ce plan, ils ne cessent de faire renflouer leurs caisses jusqu’à «écœurer» les plus «petits des clubs». Les grands clubs, comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et aussi le Bayern, la «Juve», ont réussi à être à l’abri du besoin et surtout de recruter le joueur qu’ils veulent et ce, quel que soit son coût. Dans cette réalité de clubs «friqués», c’est le Real Madrid qui a pris les devants avec plus de 759 millions d’euros de chiffre d’affaires, suivi par le Barça avec moins de 700 millions, puis Manchester United qui était le premier sur le plan mondial il n’y a pas longtemps. Les deux clubs phares de la Liga espagnole sont en train d’asseoir une domination incontestée. C’est ce qui explique que les meringués ont remporté trois fois de suite la Ligue des champions d’Europe. Il s’agit d’une performance jamais réalisée jusque-là. Leur bonne gestion financière a fait que durant les deux derniers exercices, le Real Madrid n’avait pas recruté de grands joueurs, surtout que le marché avait une hausse vertigineuse depuis le paiement par le PSG (France) pour le Barça de la lettre de libération de Neymar pour la bagatelle de 222 millions d’euros. Ce qui est énorme. Les stars sont devenues si chères que les clubs qui n’ont pas les moyens peuvent «vivre en vase clos». Comme l’ont dit avec les moyens financiers dont disposent ces clubs, ils sont capables de rester dans le haut niveau pour plusieurs décennies encore du fait qu’ils sont à même de se régénérer à tout instant, notamment durant les mercatos d’hiver et estival. Chez nous, nos clubs n’ont pas un budget fixe qui arriverait à couvrir leur saison durant tout l’exercice. Ce n’est pas possible du fait que même durant le mercato, ils sont presque contraints à faire leurs «emplettes» alors qu’ils n’ont pas les moyens financiers adéquats. Ils seront ainsi obligés de quémander à gauche et à droite pour parvenir à payer ce qu’ils ont à payer. On éprouve un mal fou pour payer les joueurs qui sollicitent la CRL (chambre des résolutions des litiges). D’où le fait que certains clubs, à l’instar de l’USMBA, ont vu leur effectif «dégraissé» à vue d’œil par les convoitises des autres clubs. On avait vu comment l’équipe de Bel Abbès a perdu plusieurs joueurs à la fois en raison de son incapacité à les retenir. Les exemples sont multiples. Le fait de ne compter que sur les pouvoirs publics ne peut les «sortir du pétrin» indéfiniment. Et c’est dommage !

Hamid Gharbi