Coupe d’Algérie (8es de finale), Aujourd’hui à Zabana MCO - NC Magra : Ce ne sera pas une simple formalité

Le MCOran n’est pas au mieux de sa forme comme le montre son résultat nu (3 à 2), dans le derby de l’Ouest devant son rival, l’USMbA. Ce résultat étriqué a eu pour effet de précipiter le départ d’Omar Belatoui qui n’est pourtant là que depuis quelques semaines. Il n’a pas fait long feu, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce départ, pour le moins non prévu, va créer un véritable problème pour les Hamraoua. Toujours est-il, l’enfant du club, Aissa Kinane, a pris le relais pour essayer de parer au plus pressé comme il l’a toujours fait notamment après le départ de Badou Zaki, le marocain. Aujourd’hui, des ennuis financiers sont en train de «plomber» le club et surtout les joueurs qui donnent l’impression de ne pas se donner à 100% étant quelque peu traumatisés par le manque d’argent dont le club est en butte actuellement. Par conséquent, les observateurs s’attendent à ce que les oranais vont rencontrer de sérieuses difficultés devant le NCMagra, le leader actuel de la Ligue2. En championnat national de ladite division, ce club a nettement dominé l’USBiskra sur le net score de 3 à 1. Les rouge et blanc sont avertis. On annonce aussi que le MCOran ne pourra pas compter sur Naïdji, blessé, ainsi que Boudebouda, grippé, et aussi quelques joueurs qui souffrent de «bobos», mais le coach intérimaire peut les récupérer à tout moment. Toujours est-il, les mouloudéens doivent faire très attention à cette équipe dont tout le monde dit du bien, eu égard à son parcours actuel dans sa division.

H. G.