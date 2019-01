Coupe arabe des clubs champions, En prévision du match contre Al Merreikh (Soudan) : Le Mouloudia se remobilise

Privé de championnat, le week-end dernier, le Mouloudia d'Alger, dont la rencontre de la 19e journée face à l'Entente de Sétif fut reportée à cause des chutes importantes de neige sur les hauts plateaux, s'apprête à recevoir la formation d'Al Merreikh, dans une autre compétition.

Cette confrontation, prévue jeudi prochain, s'inscrit dans le cadre de la première manche des quarts de finale de la coupe Arabe des clubs. Un trophée très convoité par le doyen des équipes algériennes. En effet, arrivé à ce stade de la compétition, le MCA fait de la coupe Arabe un de ses principaux objectifs cette saison. Attention toutefois à cette équipe soudanaise, qui s'est déjà illustrée lors du précédent tour en éliminant l'USM Alger. Les protégés du coach Yameen Zelfani semblent d'ailleurs être en meilleure forme encore qu'au mois de décembre dernier, où l'équipe a dû faire face à une cascade de blessures au sein de son effectif. En effet, ces derniers dominent actuellement la première phase de leur championnat. Ils sont premiers de leur groupe après neuf journées de compétition. Côté administratif, le club retrouve sa sérénité et sa stabilité après la crise financière, à l'origine du départ de nombreux joueurs l'année dernière, dont Mohamed Abdulrahmane. L'attaquant vedette d'Al Merreikh a, pour rappel, signé un contrat de quatre ans au profit du Mouloudia d'Alger qu'il rejoindra la saison prochaine. Il figure d'ailleurs dans la délégation soudanaise, qui séjourne depuis son arrivée, dimanche, à Alger, au Sheraton. «Nous sommes venus à Alger pour essayer de réaliser un résultat favorable en prévision du match retour. Nous avons une idée sur notre futur adversaire et sur son nombreux public. Par ailleurs, on connait déjà le stade du 5-juillet où nous avons évolué face à l'USMA. On sait que ça ne sera pas une mince tâche, mais on croit en nos capacités», a indiqué le milieu du terrain Mohamed Mahmoud à l'arrivée de l'équipe à Alger. De son côté, le MCA se prépare tranquillement à Ain Benian pour cette rencontre, malgré le climat qui reste tendu après l'élimination en coupe d'Algérie. Amrouche, contesté par une partie du public pour ses choix tactiques, a remobilisé ses troupes en prévision de la rencontre face à Al Merreikh, qui s'annonce difficile. Malgré l'absence de Cherif El Ouzani, contrôlé positif, et celles de Nekkache et Souibah pour blessures, l'équipe compte bien se racheter auprès de son public, en réalisant le meilleur résultat possible face aux Soudanais. Le staff technique pourra compter sur sa recrue hivernale, Frioui, à la pointe de la ligne d'attaque. L'occasion pour l'ancien sociétaire du club grecque AEL Larissa de montrer de quoi il est capable. A noter qu'on cas de qualification, le MCA retrouvera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre le Raja Casablanca et l'Etoile du Sahel.

Rédha M.