Le CSC sur le podium

Le CS Constantine a pris le meilleur sur le MO Béjaia (1-0), score acquis à la mi-temps, en match comptant pour la 19e journée de Ligue 1 Mobilis de football, disputé dimanche au stade du Chahid Hamlaoui (Constantine). Le but a été inscrit par Debbari (19e csc) pour le CSC. Cette victoire permet aux Constantinois de rejoindre le MC Alger à la 3e place avec un total de 28 pts, mais enfonce beaucoup plus les Crabes dans la zone de turbulence où ils se trouvent à la 12e place avec 19 points en compagnie de l'USM Bel-Abbès, et du CABB Arréridj. Dans l'autre match joué ce dimanche, le NA Hussein-Dey s'est imposé devant le CA Bordj Bou Arréridj, grâce à une réalisation de Faouzi Yaya (49e). Cette journée a été amputée de deux matches non joués pour mauvais temps (terrain enneigé) à savoir : DRB Tadjenanet - CR Belouizdad et ES Sétif - MC Alger.