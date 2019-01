Bilel Dziri, entraîneur du CABBA : « Tout pour assurer le maintien »

Le coach de la formation phare des Bibans, malgré la déception de la défaite de son équipe face au club de ses premières amours, le NAHD, demeure serein pour la suite du championnat quant aux chances de maintien du CABBA en Ligue 1.

El Moudjahid : Votre sentiment après la défaite de votre équipe face au NAHD que vous connaissez bien ?

B. Dziri : J’estime qu’il y avait de la place pour rentrer à Bordj avec un bien meilleur résultat. On avait les moyens d’arracher au moins le point du match nul. Mon équipe avait la possession du ballon. Elle s’est créée quelques occasions de but, hélas sans réussir à les matérialiser. C’est un sentiment amer qui m’anime parce que nous travaillons énormément à l’entraînement.



Qu’est-ce qui n’a pas vraiment marché, d’après-vous ?

C’est clair, on n’a pas été efficaces, et pourtant, comme je viens de vous le dire, on a eu des opportunités de but. Nos attaquants doivent se montrer plus adroits à l’avenir parce que pour gagner, il faut absolument marquer. Au risque de me répéter, je dis qu’on travaille beaucoup à l’entraînement afin d’améliorer le niveau de l’équipe. A chaque fois, il est nécessaire pour nous d’apporter des correctifs afin d’améliorer le rendement d’ensemble de l’équipe et par la même faire travailler encore plus nos joueurs en général et nos attaquants surtout devant les buts pour qu’ils retrouvent l’efficacité qui permettra à notre équipe d’arracher des victoires.

Le CABBA a un bon rendement en général, mais ne parvient pas à gagner le plus souvent…

C’est vrai. L’équipe peut et doit absolument mieux faire. C’est la phase retour. Chaque point aura son pesant d’or au décompte final. On est en train de sensibiliser le groupe dans ce sens. Le CABBA peut mieux faire, j’en suis convaincu.



Au vu de son classement actuel, le CABBA est menacé de relégation. Des appréhensions ?

C’est vrai qu’on aurait souhaité être à une meilleure place que celle que nous occupons en ce moment, c’est-à-dire le 12e rang. Toutefois, il faut faire face à la situation et ne pas baisser les bras. Travailler, travailler et toujours travailler. Cela finira bien par payer.



Serein donc, malgré la difficulté de la mission…

En tant que premier responsable technique, je suis tenu de transmettre le positif à mes joueurs et les mettre psychologiquement dans les meilleures dispositions, mentales, physiques et technico-tactiques pour qu’ils soient en mesure de prendre leurs responsabilités afin de réussir les meilleurs résultats possibles lors des prochains matches. On fera tout pour assurer le maintien de Bordj en Ligue 1.



Désormais, il faudra faire le plein à domicile et aller chercher des points à l’extérieur pour assurer le maintien du CABBA en Ligue 1, n’est-ce-pas ?

C’est clair, il faudra engranger le maximum de points possibles. Le CABBA a les moyens de s’en sortir et on fera tout notre possible pour qu’il en soit ainsi. On travaille dans cette optique et ce n’est pas la défaite contre le NAHD qui nous fera baisser les bras. On tient sur l’apport de nos supporters dont le soutien pour leur équipe de toujours est très important dans ces moments difficiles.

Mohamed-Amine Azzouz