Grand angle : Combat

Hier s’est ouvert à Alger une session de formation au profit d'imams des pays du Sahel. La veille, au Burkina Faso, dix personnes ont été tuées dans une attaque terroriste. Quelques jours avant, le 20 janvier exactement, dix Casques bleus tchadiens ont été aussi tués au Mali. Oui, mais on pourrait se demander quel rapport entre la session de formation qui se tient à Dar El Imam et les deux autres évènements qui se sont produits dans deux autres pays africains ? La réponse pourtant semble évidente : les deux attaques terroristes qui ont couté la vie à 20 personnes ont été menées au nom de l’Islam. En effet, tant au Burkina Faso qu’au Mali, les attaques sont attribuées aux groupes terroristes qui affirment «agir» pour défendre l’islam et les musulmans. Ces groupes sont aussi la principale alliance terroriste du Sahel liée à Al-Qaïda. Dès lors, nul besoin d’un dessin pour souligner le rôle capital des imams du Sahel dans la lutte contre la radicalisation, matrice dans laquelle naissent et se développent l’extrémisme violent et le terrorisme. Aussi pour couper l’herbe sous les pieds des recruteurs qui profitent de la fragilité et de la vulnérabilité des populations et être plus efficace dans la lutte menée contre ce fléau, qui tend à prendre de l’ampleur en Afrique, l’action à mener ne doit pas être que sécuritaire. Elle doit intervenir surtout en amont par l’association et l’implication de tous les acteurs de la vie d’un pays. Et dans ce cadre, ceux qui ont en charge le volet religieux ont une lourde responsabilité. Car c’est à eux que revient la charge de démonter le discours religieux propagandiste des recruteurs en lui opposant les arguments puisés dans cet islam que l’on veut modéré et tolérant, un islam ouvert sur la modernité et l’universalité. Certes la mission n’est pas des plus aisées car les terroristes savent exploiter à leur avantage les nombreuses failles sociales, notamment dans les Etats faillis. Mais cette mission qui incombe aux religieux et les imams en premier doit impérativement être accomplie et réussie. Le combat doit être livré sur le terrain et sans répit. Il y va de la cohésion des sociétés et de la stabilité des pays qui constatent que certaines régions de leur territoire sont sous l’emprise des groupes terroristes.

Nadia K.