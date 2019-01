Réunion du comité central du Fatah (Palestine) : Vers la formation d’un gouvernement d’unité nationale

Le Comité central du parti Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, a recommandé, à l'issue d'une réunion présidée par ce dernier, la formation rapide d'un nouveau gouvernement d'unité nationale palestinien, annonce un communiqué.

Le Comité central a indiqué que ce nouveau gouvernement d'unité national, destiné à remplacer l'actuel gouvernement de consensus dirigé par le Premier ministre Rami Hamdallah, devrait réunir différentes factions politiques, des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et des personnalités palestiniennes indépendantes, indique le communiqué.

Le Comité central du Fatah a également recommandé la formation d'un comité réunissant les principaux dirigeants du Fatah pour entamer un dialogue et des consultations avec les différentes factions de l'OLP au sujet de la formation du nouveau gouvernement. A cet effet, le Premier ministre palestinien, Rami Al-Hamdallah, a mis son gouvernement à la disposition du président Mahmoud Abbas, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Yousuf Al-Mahmoud, cité lundi par l'agence de presse Wafa. M. Hamdallah «met son gouvernement à la disposition du président Mahmoud Abbas», a indiqué un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Le Premier ministre palestinien et les membres du gouvernement se sont, en outre, félicités des recommandations du Comité central du «Fatah». Sur le terrain, des milliers de Palestiniens ont assisté dimanche aux funérailles de Hamdi Nassan, un Palestinien tué la veille par des tirs israéliens à Mughayer, un village de Cisjordanie occupée, lors d'une protestation de villageois contre la tentative d'intrusion de colons israéliens, ont rapporté des médias locaux. Le corps du défunt Palestinien de 38 ans, a été enterré dans son village dans une atmosphère de vive consternation et d'indignation.

Selon le ministère palestinien de la Santé, Hamdi Nassan a été touché par balles dans le dos. Il faisait partie d'un groupe de six Palestiniens visés par des tirs lors d'une protestation à Mughayer contres les intrusions de colons israéliens dans leur village. Selon des sources palestiniennes, des tirs israéliens à balles réelles dans cette zone ont provoqué la mort d'un Palestinien et des blessures graves à d'autres villageois palestiniens.

R. I.