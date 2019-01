Service national : poursuite de la Régularisation

Le ministère de la Défense nationale informe que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, à savoir ceux nés en 1984 ou antérieurement, décidée par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions. A ce titre et depuis le début de cette opération jusqu’au 31 décembre 2018, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s’élève à 259.485 citoyens, dont 3.667 résidant à l’étranger. Dans le cadre de ces mêmes mesures, 885.279 retardataires des classes antérieures à l’année 2014 ont également été régularisés pendant cette même période. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des citoyens que les centres du service national, à travers tout le territoire national, continueront à recevoir et à prendre en charge, avec toute la célérité requise, les personnes concernées, afin de pérenniser les actions entreprises dans ce domaine.