Coopération judiciaire algéro-française : Fluidité dans les échanges

Les relations algéro-françaises viennent de se consolider par un nouveau jalon de coopération d’un impact certain dans le rapprochement entre les deux pays, tant il se rapporte au renforcement des mécanismes judiciaires et juridiques. Il est question de la convention d’extradition entre l’Algérie et la France, signée hier par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, et son homologue française Mme Nicole Belloubet, en visite de travail de deux jours en Algérie.

La convention paraphée, hier, au siège du ministère de la Justice, est venue actualiser le document du même genre signé le 17 août 1964. Le nouvel accord «intervient dans le contexte de modernisation du cadre conventionnel liant les deux pays dans le domaine juridique et judiciaire», a indiqué M. Tayeb Louh, rappelant que la première étape engagée en la matière a été la signature de la convention sur l’entraide judiciaire dans le domaine pénal, le 5 octobre 2016, mise en vigueur le 1er mai 2018. La convention d’extradition signe « l’approfondissement des relations bilatérales et une évolution constante de la coopération dans le domaine de la justice» fera savoir le ministre, mettant en relief son importance, eu égard au développement de la criminalité organisée et transfrontalière, notamment la menace terroriste. Cela exige, a-t-il affirmé, «une véritable solidarité internationale pour faire face aux menaces qui pèsent sur la paix, la stabilité des sociétés et même sur l’évolution des démocraties, à travers une coopération judiciaire à même de garantir le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité des cultures et des civilisations». Il rappellera en outre que l’Algérie a «souffert et lutté seule, lors des années 90, contre les affres du terrorisme, par une stratégie multidimensionnelle visant à assécher ses différentes ressources». Il enchaîne en soulignant que la politique de la Réconciliation nationale initiée par le Président de la République «a été une réponse politique, juridique, humanitaire et sociale à la tragédie des années 90, c’est la Réconciliation qui a permis le retour de la paix et de la stabilité dans le pays, la relance de l’économie et du développement dans le cadre des réformes profondes, dont celles de la justice sous la direction éclairée du Président Bouteflika, et qui se poursuit dans le cadre de l’enracinement continu de la démocratie à travers la libre expression de la volonté populaire, dans le cadre des règles constitutionnelles et légales, et la garantie des droits fondamentaux de la souveraineté nationale». Au chapitre de la coopération algéro-française dans le domaine de la justice, M. Louh dira que celle-ci s’inscrit dans le cadre de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération, signée entre les deux pays le 19 décembre 2012. Mettant l’accent sur l’existence d’une volonté commune de promouvoir les relations bilatérales sur la base de l’égalité et dans le cadre des mécanismes adoptés, tels le Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français et le dialogue stratégique sur les questions sécuritaires, M. Louh a fait part d’une nouvelle dynamique caractérisant les rapports algéro-francais, engagée conformément à la volonté des présidents des deux pays.



Les motifs du refus d’extradition définis



Quant à la convention signée hier, elle stipule, indique-t-il, que les «deux parties s’engagent à livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes». « Elle a également abordé les motifs de refus d’extradition, y compris l’article 3 qui empêche l’extradition des citoyens», a-t-il également fait savoir, précisant que « parmi les nouveautés apportées, l’introduction de dispositions relatives à la protection, au cours de l’enquête , des données personnelles et de leur utilisation seulement dans les limites autorisées par la convention». M. Louh a fait savoir, par ailleurs, que ses entretiens avec son homologue française ont porté sur plusieurs dossiers, entre autres, la mise en œuvre des commissions rogatoires et l’exécution des décisions judiciaires des deux pays ainsi que la coopération dans le domaines institutionnel, la formation, l’échange d’expérience et les programmes de jumelage entre les institutions de justice des deux pays. Il ajoutera que le projet de convention judiciaire en matière civile et commerciale est en cours de négociations. De son côté, Mme Nicole Belloubet, qui s’est félicitée de l’aboutissement de la convention d’extradition après 6 ans de négociation, a affirmé que l’Algérie et la France sont confrontées aux défis communs que sont la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la lutte contre les filières de l’immigration illégale. « Les liens privilégiés qui nous unissent sont le fruit de l’Histoire mais également du dialogue qu’année après année, magistrats, greffiers, juristes et fonctionnaires de nos ministères s’attachent à entretenir et à faire fructifier dans de très nombreux domaines », a-t-elle dit.

