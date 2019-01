Restructuration du secteur de la santé : Une nouvelle ordonnance

Le département de la Santé a pris récemment une série de mesures à même de permettre une meilleure prise en charge des citoyens. En effet, dans une feuille de route adressée aux directeurs et responsables des établissements sanitaires et hôpitaux universitaires (CHU), le ministre, M. Mokhtar Hasbellaoui a appelé à la réorganisation des services d’urgences, et instruit les chefs d’établissements sanitaires à établir des listes contenant les noms et les numéros de téléphone des responsables et employés concernés par les permanences relevant des différents corps.

A cet effet, tous les personnels et fonctionnaires du secteur, qu’ils soient de garde, de permanence ou en récupération, sont désormais appelés à rester joignables et ce, dans le cadre de mesures d’inspection et de contrôle, qui devront également toucher le secteur privé devant être soumis lui aussi, à des mesures strictes.

Cette dernière feuille de route dont des exemplaires seront adressés à tous les directeurs de santé de toutes les wilayas et d’emblée aux directeurs des CHU et des établissements de santé publics à travers le pays, est composée de plusieurs autres axes. Des axes qui abordent diverses questions sensibles du secteur, telles que les conditions de travail au niveau des structures de santé, la gestion des produits pharmaceutiques, des équipements et des moyens de travail.

M. Hasbellaoui a, d’autre part, appelé dans ses directives, à l’amélioration des conditions de travail dans les établissements et à renforcer les procédures de sécurité pour protéger les praticiens du secteur des différents corps, et ce en même temps que la préparation de rapports sur l’état de la sécurité et dont des exemplaires devront être envoyés aux walis et au ministre.

Le document insiste également, sur la nécessité de fournir les hôpitaux et les centres de soins de tout le matériel nécessaire ainsi que les produits pharmaceutiques, tout en veillant à leur disponibilité et à leur bonne utilisation. Le document n’a, notamment pas épargné le secteur privé qui sera soumis à des mesures visant à empêcher toute action nuisant à la qualité des services de santé ou refus de prises en charge des patients pour n’importe quelle raison.

Dans ce contexte, le ministère a instruit ses directeurs régionaux de suivre l’activité des cliniques privées, en les incluant dans les différentes instructions et mesures décidées par la tutelle, de manière à ce qu’elles aient les mêmes devoirs et les mêmes droits que les établissements relevant du secteur public.

De plus, les médecins travaillant dans des cliniques privées sont tenus par le respect des permanences de nuit tout comme leur confrères du secteur public, et sont également obligés d’appliquer les instructions du ministère et de participer aux ateliers ouverts tenus dans le cadre de la réorganisation du service de santé.

Le ministre a, dans le même ordre d’idées, insisté sur la nécessité pour les cliniques privées de présenter leur bilan de façon systématique, comme c’est le cas pour le secteur public, mais aussi de l’obligation d’informer quant à la détection de maladies transmissibles et dangereuses, et d’assurer le principe d’équité dans le traitement des patients quelque soit leur statut social.

Les services compétents du ministère de la Santé ont effectué 5.676 inspections au niveau des officines de pharmacie, 148 au niveau des unités d'hémodialyse, 77 opérations au niveau des laboratoires d'analyse médicale, 1.276 inspections au niveau des cabinets publics, 2.779 opérations au niveau des cliniques privées et 74 inspections au niveau des cliniques de chirurgie dentaire».

Salima Ettouahria