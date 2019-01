Levée du gel sur les recrutements : Plusieurs secteurs concernés

Les services du Premier ministère ont annoncé la reprise des opérations de recrutement dans les secteurs de l'Education, de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Les responsables chargés de la gestion des ressources humaines relevant des établissements et services publics et aux chefs des inspecteurs de la Fonction publique viennent de recevoir une correspondance du Premier ministère pour approbation des plans annuels de gestion. Cette correspondance a insisté à ce propos sur «l’impératif» de la levée des réserves sur ces plans lors de l'étude afin de permettre leur ratification le plutôt possible et garantir, ainsi, la gestion «efficace» des ressources humaines dans les institutions et départements publics. L’objectif de cette démarche est de «combler» les postes vacants dans les différentes institutions et départements du secteur. Selon la même source, et après évaluation du nombre de postes vacants dans le secteur, la priorité de recrutement sera donnée aux diplômés universitaires qui travaillent dans le cadre de pré-emploi, après bien entendu l’ouverture des concours national sur titre. Cette instruction porte également sur l’organisation des concours et examens professionnels sur titre et épreuves qui seront organisés prochainement et concerne également les promotions à des grades supérieures ainsi que la libération «immédiate» des postes vacants résultant des départs en retraite. Il sera mis l’accent par ailleurs sur l’urgence de procéder à ces recrutements dans les plus brefs délais possible et ce, en respectant les termes de besoins fonctionnels dans chaque établissement avec une «nécessité» de procéder à la mise en retraite des fonctionnaires âgés de plus de 60 ans. Dans ce contexte, les services de M. Ouyahia ont instruit les DRH des différents établissements publics et institutions officielles de ne procéder à «aucun renouvèlement» de contrat aux fonctionnaires ayant atteint ou dépassé l’âge légal de la retraite.

Concernant les modalités d’organisation et de déroulement des concours et des tests professionnels, chaque institution ou administration publique est responsable de ses recrutements au titre de la fonction publique, ainsi que des postes budgétaires vacants pour l’année en cours.

Pour ce qui est des postes laissés vacants suite au départ à la retraite, le même document précise que le recrutement se fera en « exploitant» les listes de réserves ou en nommant des candidats ayant «réussi» le concours ou par le biais de la promotion.

En ce qui concerne l’authentification des décisions des gestions de carrières des fonctionnaires, les responsables doivent les déclarer aux autorités compétentes dans un délai de dix jours maximum afin de leur permettre d'exercer un contrôle juridique et «éviter» à ce titre l'émergence de postes administratifs illégaux mais aussi de différends administratifs et judiciaires. Il est également notifié qu’il possible d’effectuer des recrutements dans la «limite» des postes budgétaire existant dans chaque établissement.

Sarah A. Benali Cherif