Logement public promotionnel : Le 30 janvier, dernier délai de paiement de la 2e tranche

Les souscripteurs de la formule Logement public promotionnel (LPP) sont appelés à payer les versements requis, avant le 30 janvier prochain.

En effet, l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) vient de fixer le dernier délai à la fin de ce mois, pour le paiement de la deuxième tranche pour les souscripteurs ayant déjà payé la première tranche, mais qui ne se sont plus manifestés depuis.

Sur son site, l’ENPI indique que les postulants à cette formule, avaient bénéficié d’un délai relativement suffisant, et c’est ainsi qu’en fin de ce mois, ce délai arrivera à échéance. Il faut rappeler dans ce contexte, la remarque faite récemment, par le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, concernant les retards dans le paiement. «L’Etat a besoin de cet argent pour pouvoir engager d’autres projets inscrits selon cette formule à travers le territoire national», a-t-il dit, précisant que ce retard pénalise les autorités publiques dans la réalisation d’autres projets. Ce dernier a fait remarquer que «le nombre de bénéficiaires se trouvant dans cette situation est assez important». Aussi, les souscripteurs peuvent se rapprocher des services de l’ENPI à Alger, ou à ses annexes pour pouvoir régler leur situation. Ces derniers devraient fournir les documents relatifs au dossier de souscription, notamment le reçu de paiement au niveau de la banque ou le chèque postal, et ce avant la date butoir. Les retardataires peuvent faire l’objet d’une exclusion de cette formule, ainsi que le retrait de leurs dossiers. Dans le cas d’exclusion, les retardataires ayant payé la première tranche, peuvent bénéficier des conditions d’indemnisation comme prévu par la loi. Par ailleurs, il faut mettre en exergue la décision des pouvoirs publics de supprimer les 5% sur les tranches versées en cas de désistement des souscripteurs. Pour rappel, le coût du logement pour cette formule dépasse dans la plupart des cas, les 900 millions de centimes. Le LPP est destiné aux fonctionnaires percevant un salaire égal à six fois et plus le salaire national minimum garantie (SNMG). Cependant un nouveau décret fixe les nouvelles conditions d’accès au logement promotionnel public et publié récemment dans le Journal Officiel, supprime le seuil minimum de revenu, fixé précédemment à 108.000 DA/mois, en relevant le revenu plafonné de 216.000 DA à 540.000 DA par mois. Il convient de rappeler que cette formule de logement compte, à ce jour, 50.000 unités, soit 20% de l’offre publique, dont 24.524 unités ont été achevées, 18.815 sont en cours de réalisation et 6.661 n’ont pas encore été lancées. A cet effet, le ministre de l’Habitat avait énoncé les mesures organisationnelles et pratiques prises par son département pour veiller à ce que toutes les préoccupations formulées par les souscripteurs soient prises en compte, à travers, notamment l’élaboration de contrats de réaffectation. Il faut mettre en exergue dans ce sillage, l’ouverture de la souscription à la formule LPP au profit la communauté nationale établie à l’étranger.



Le logement, un saut qualitatif et des programmes ambitieux



Auparavant, la formule LPP était réservée aux postulants dont le salaire est inférieur ou égal à 12 fois le SNMG. Dorénavant, sont éligibles au logement promotionnel public : «les postulants nationaux résidents à l’étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires, et dont les revenus dépassent l’équivalent de trente fois le SNMG» selon le décret signé par le Premier ministre, le 10 décembre dernier. Plus de 20.000 souscripteurs issus de 93 pays ont exprimé leur souhait de bénéficier de cette formule au niveau de toutes les wilayas du pays. Ainsi donc, les demandeurs payeront leur logement en cinq tranches. Pour ce qui est de la première tranche, celle-ci a été fixée à 20% du prix total du logement concerné. Le souscripteur doit s’acquitter de la somme requise dans un délai n’excédant pas le mois à compter de la date de délivrance de l’ordre de versement. Les tranches restantes ont été arrêtées comme suit : 15%, 35%, 25% et 5%. A noter enfin qu’un programme de logements finalisés, comportant 2.247 unités réparties entre 24 wilayas a été consacré au profit des souscripteurs résidants à l’étranger.

La volonté des pouvoirs publics à satisfaire toutes les demandes s’est caractérisée, l’année passée par l’accélération de la cadence des réalisations de logements des différentes formules (LPL, rural, social, location-vente, LPP), ainsi que la relance de nouvelles formules, à l’instar du logement promotionnel aidé (LPA) et une nouvelle formule inédite de logements dédiée à la location, au bénéfice du citoyen algérien.

En effet, la diversification de l’offre de logement en fonction des revenus des bénéficiaires est un objectif qui a pu être réalisé, grâce à une bonne gouvernance. Il faut dire que le secteur de l’Habitat a connu, en 2018, un véritable essor sur le plan qualitatif et quantitatif. Une réelle volonté qui s’est traduite par la distribution de 235.000 logements.

A signaler que la loi de finances pour 2019 consacre aussi une importante enveloppe financière pour achever le programme AADL-2, et satisfaire, ainsi, toutes les demandes enregistrées. Il est prévu le lancement, cette année des travaux de réalisation de 90.000 logements destinés aux souscripteurs qui n’ont pas encore procédé à l’opération du choix de leur site.

Tahar Kaidi