Collecte des signatures : Un passage périlleux

Pas moins de treize présidents de parti ont déjà fait part de leur intention de postuler à la candidature à l'élection de la présidence de la République, et retiré les formulaires de candidature au scrutin du 18 avril prochain. Un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a souligné que les présidents des partis politiques qui ont déjà postuléà la candidature à l'élection de la présidence de la République sont au nombre de treize.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le bilan provisoire indique que l’on enregistre déjà plus de 100 lettres d'intention de candidature qui ont été déposées au ministère, dont 13 émanant de présidents de partis politiques. Aussi, et en application aux dispositions légales en vigueur, «les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription». «Les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées et se déroulent dans de bonnes conditions», note la même source.

Cela dit, et après l'annonce faite samedi par le président du MSP, AbderrezakMakri, sur sa candidature à la présidentielle, il n’est pas écarté que la liste des chefs de parti prétendant à la présidentielle puisse encore s’allonger, d’autant que le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la République est encore loin, puisqu’il est, en fait, fixé au «3 mars 2019 à minuit», comme annoncé d’ailleurs par le Conseil constitutionnel.

Les leaders des partis ayant l’intention de participer au scrutin se sont exprimés sur la question, à l’image du président du Mouvement de la société pour la paix, qui avait déclaré que «le MSP est prêt pour ce rendez-vous électoral». M. Makri avait ajouté que son parti avait tracé son programme électoral depuis une semaine. Il a également mis l’accent sur le fait que «la collecte de signatures se fera au niveau des 48 wilayas», en s'appuyant sur «la grande base électorale diversifiée du parti qui comprend toutes les catégories de la société», a-t-il notamment affirmé. Au sujet de la décision de participer à la présidentielle, M. Makri dit qu’«elle émane, en fait, de la conviction du mouvement quant à l'impératif de participer à tous les rendez-vous électoraux, dans le cadre de la résistance politique». Pour sa part, le président du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), M. Ahmed Gouraya, qui est lui aussi candidat à la candidature, a appelé, vendredi, depuis TiziOuzou, les jeunes à s’impliquer dans l'activité politique, les invitant à exercer leur devoir en participant aux différentes échéances électorales. Il soutient en effet que le fait d’adhérer à des partis politiques et «accomplir son devoir électoral, est une manière de concrétiser leurs aspirations et de contribuer à la construction pacifique de l’Algérie». Il faut dire cependant que visiblement, cet engouement marquant les différentes formations politiques pour le prochain vote ne semble pas concerner la présidente du Parti des travailleurs, Mme Louisa Hanoune, qui avait, faut-il le rappeler, déjà pris part à la course présidentielle, durant les années écoulées.



Un appui fort à la stabilité



S’exprimant vendredi, à l'ouverture des travaux du bureau politique (BP) du PT, Mme Hanoune avait affirmé : «Je pense que le Parti des travailleurs ne devrait pas aller à la prochaine élection présidentielle», précisant cependant que «rien n’est encore tranchéà ce sujet, et que le comité central a décidé de reporter la prise d'une décision définitive concernant la participation à la prochaine présidentielle, vu les positions divergentes de ses membres» concernant cette échéance électorale. De son côté, le parti Front des forces socialistes (FFS) a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle prévue le 18 avril prochain, et de ne soutenir aucun candidat. Il faut dire que, dans l’ensemble, nombreux sont les leaders de parti ayant déclaré que «la présidentielle de 2019 sera un appui fort à la stabilité du pays et une preuve de la stabilité des institutions de l’État».

C’est le cas, notamment pour le président d’El- Islah, qui s’exprimant tout récemment, en qualifiant l’élection présidentielle du 18 avril 2019 d’«opportunité» et d’«étape cruciale pour sécuriser le pays sur la voie du parachèvement du développement global et de la consécration du principe de droit, de la loi et des libertés».

Le président d’El-Islah a réitéré«la disponibilité de son parti pour les élections prochaines et pour défendre ses choix et soutenir le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s’il confirme sa candidature», estimant que «le nouveau mandat sera pour valoriser les réalisations et acquis, et pour parachever les projets programmés et approfondir les réformes politiques, économiques, culturelles et sociales».

M. Ghouini a plaidé, dans le même contexte, en faveur de la consolidation de la sécurité et de la stabilité par «la réconciliation nationale», afin que celle-ci «puisse réaliser la totalité de ses objectifs, apporter davantage de cohésion à l’échelle nationale et poursuivre le développement global de tous les secteurs». Avant ces déclarations du président d’El- Islah, nombreux étaient les chefs de parti à réitérer leurs positions de principe «en faveur de la continuité et en appui au Chef de l'État, dans le but de sauvegarder les acquis réalisés, pallier les défaillances enregistrées, redresser le processus du développement économique et social, approfondir les réformes, consacrer l'exercice démocratique et renforcer l'État de droit».

Soraya Guemmouri