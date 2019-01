Présidentielle 2019: 127 prétendants, dont 13 chefs de parti ont retiré les formulaires de souscription

127 postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, dont 13 chefs de partis politiques, ont procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles, indique le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans un communiqué rendu public hier.

Selon un bilan provisoire, arrêté à 17 heures, 127 lettres d'intention de candidature ont été déposées au ministère, soit 13 émanant de présidents de partis politiques et 114 de prétendants indépendants, précise le ministère, ajoutant que «les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur».

«Les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées et se déroulent dans de bonnes conditions», note la même source.

Les présidents de partis politiques qui ont postulé à la candidature à l'élection de la présidence de la République sont Belaïd Abdelaziz, du Front El-Moustakbel, Adoul Mahfoudh, du Parti de la victoire nationale (PVN), Ali Benflis, du parti Talaie El-Hourriyet, Ahmed Gouraya, du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), Ali Zeghdoud, du Rassemblement algérien (RA), Guerras Fethi, du Mouvement démocratique et social (MDS), Ali-Faouzi Rebaïne, du parti Ahd 54, Omar Bouacha, du Mouvement El-Infitah, Mohamed Hadef, du Mouvement national de l'espérance (MNE), Abdelkader Bengrina, du Mouvement El-Binaâ, Salim Khalfa, du Parti de la jeunesse démocratique (PJD), Aïssa Belhadi, du Front de la bonne gouvernance (FBG), et Abderazzak Makri, du Mouvement de la société pour la paix (MSP). Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la République est fixé au 3 mars 2019 à minuit, avait annoncé le Conseil constitutionnel.