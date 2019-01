M. Ahmed Naït El-Hocine, directeur du CNPSR, invité de Notre Forum : « les meilleurs chiffres de la sécurité routière depuis le début des années 1990 »

Bien que le bilan annuel des accidents de la route soit toujours préoccupant, le directeur du Centre national de la prévention et de la sécurité routières, M. Ahmed Naït El-Hocine, se veut rassurant et surtout nuancé.

Invité de notre Forum, hier, M. Naït El-Hocine a affirmé que «les indicateurs de l’insécurité routière ont connu une baisse, légère et constante, au cours de ces dernières années». Ainsi, notre invité a relevé que 22.991 accidents corporels de la circulation routière ont été comptabilisés durant l’année 2018, soit 2.047 accidents de moins par rapport à la même période de l'année 2017, situation qui a influé positivement sur les autres indicateurs de la sécurité routière au niveau national.

En effet, la mortalité routière a baissé de 9,4%, comparativement à l'année 2017, épargnant ainsi la vie à 329 personnes.

Le nombre de personnes blessées sur nos routes a, quant à lui, diminué de 10,24% : 36.287 personnes au cours de l'année 2018, contre 36.287 durant l'année 2017, soit 3.717 personnes blessées en moins. Cette sensible baisse est enregistrée depuis l'année 2016, période qui coïncide avec la prise en charge du dossier «Sécurité routière» par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, selon M. Naït El-Hocine, qui estime que le bilan de l'année 2018 présente les meilleurs chiffres de la sécurité routière depuis le début des années 1990.

Il faut dire que les 22.991 accidents corporels comptabilisés durant l'année 2018 constituent le seuil le plus bas jamais enregistré depuis l'année 1995, période au cours de laquelle il avait été recensé un nombre de 20.127 accidents corporels de la circulation routière. Pour notre invité, les tendances de l'année 2017 sont également observées au cours de l'année 2018, à savoir : la forte implication des jeunes conducteurs 18-29 ans, les jeunes conducteurs sont surreprésentés dans les accidents de la circulation survenus au titre de l'année 2018, la tranche d'âge comprise entre 18 et 29 ans a été impliquée dans 7.992 accidents corporels, soit 34,77% du nombre global des sinistres routiers enregistrés. Dans le chapitre des victimes de la route, on constate que les enfants et les jeunes de moins de 29 ans tiennent également le haut du tableau : 1.413 jeunes de moins de 29 ans ont perdu la vie sur nos routes au cours de l'année 2018, soit 42,69% du nombre global de décès. 18.138 jeunes de moins de 29 ans ont été blessés durant cette même période, soit 55,69% du nombre global des victimes.

Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de moins de 2 ans (permis probatoire) ont été impliqués dans 5.370 accidents corporels de la circulation routière au cours de l'année 2018, soit près de 23,36% de la totalité des conducteurs impliqués. Cet état de fait peut être expliqué, en grande partie, par la faiblesse de l’apprentissage à la conduite et le jeune âge des nouveaux titulaires des permis de conduire, lesquels favorisent les comportements intempestifs et les postures dangereuses et irréfléchies en circulation. L'excès de vitesse a été à l'origine de 4.528 accidents corporels, soit 19,69% des causes de la sinistralité, tandis que la baisse de vigilance du conducteur est donnée pour être la cause de 3.778 accidents, alors que les dépassements dangereux sont mis en cause dans 1.361 cas d'accident. Pour M. Naït El-Hocine, les résultats encourageants, au demeurant perfectibles, obtenus au cours de l'année 2018, doivent être mis à l'actif des efforts soutenus de prévention et de sensibilisation développés par les principaux acteurs de la sécurité routière, ainsi qu'à l'action résolue des services de sécurité.



Un Salon international de la sécurité routière pour mieux sensibiliser



Dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation, le Centre national de prévention et de sécurité routières à mené de nombreuses actions au cours de cette année 2018, lesquelles ont été intégrées dans des campagnes nationales, consacrées à diverses thématiques : La conduite motocyclette, les grands départs en vacances, la rentrée scolaire, la conduite en période hivernale et le mois béni de Ramadhan, périodes au cours desquelles il est observé une explosion de la sinistralité.

À partir d’aujourd’hui, le centre organisera, à la Safex, pour une durée de trois jours, un Salon international dédié a la sécurité et à la prévention routières.

Sous l’appellation «Route et Sécurité Expo», cet édition sera organisée sous le parrainage du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. «Cette rencontre internationale entre tous les acteurs de ce secteur aura comme objectif de présenter et de promouvoir les produits et services liés à ces activités, de participer à un programme technique de conférences animé par des experts, ainsi que de développer des partenariats de référence avec des opérateurs algériens et internationaux», dit M. Naït El-Hocine.

Trois jours durant, les participants à cet important rendez-vous sont appelés à innover en vue de contribuer efficacement au processus de lutte contre l’hécatombe routière. Le directeur du Centre national de prévention routière affirme que cet événement «est un cadre idéal, pour s’informer sur ce qui se fait de performant en matière de sécurité routière par des pays considérés leader en la matière».

La Délégation nationale à la sécurité routière s’occupera de l’application et de la gestion du permis à points



De l’introduction du permis biométrique à points, l’invité du journal indique qu’elle a débuté en avril 2018 dans la wilaya d’Alger, et qu’elle commence à être étendue aux autres régions du pays. «Il faut peaufiner les mécanismes d’introduction du nouveau permis à points, et délimiter les prérogatives dévolues à la Délégation nationale à la sécurité routière, c’est ce à quoi s’active le ministère de l’Intérieur, après la promulgation de la loi sur la sécurité routière», dit-il. Le conférencier signale que c’est cette délégation, qui verra le jour très prochainement, qui va avoir à gérer l’ensemble des aspects liés de près ou de loin à la prévention et à la lutte contre les sinistres routiers.

M. Naït El-Hocine indique qu’elle aura en outre à piloter le système du permis à points, à gérer le Fichier national des permis de conduire, celui des infractions, tout comme les immatriculations automobiles.

M. Naït El-Hocine annonce aussi que la loi sur la circulation routière prévoit de revoir le dispositif de formation des conducteurs, tout comme celui des examens du permis de conduire, dont il précise qu’ils relèveront, désormais, des prérogatives de la Délégation nationale de sécurité routière.

Concernant les bilans relatifs aux accidents de la route et aux personnes qui en sont victimes, l’invité annonce qu’ils seront, désormais, centralisés au niveau d’un seul outil de collecte de données, et non plus, comme il se fait jusqu’ici, par le biais des services de police, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, d’où la mise en place , par cette même délégation, d’un système de centralisation des données.

La Délégation nationale à la sécurité routière, prévue par la nouvelle loi, et dont le décret de création sera publié «très prochainement», sera chargée essentiellement de la gestion du Fichier national du permis de conduire, de la formation, de la surveillance et du contrôle de tous les projets qui seront lancés dans le domaine de la sécurité routière, a précisé M. Naït El-Hocine.

L'organisation et les moyens de financement de cette Délégation, dans la conjoncture économique actuelle, «ont ajourné sa création», a-t-il expliqué. Avec la rationalisation des dépenses publiques, il a été décidé de financer une partie du budget de cette structure et ses chantiers par 25% du produit des amendes forfaitaires des contrevenants routiers, a enfin spécifié l’hôte du Forum.

Farida Larbi