Office de mise en valeur agricole : Lutter contre la désertification

L’inspecteur régional de l’Office de mise en valeur agricole a insisté sur la nécessité «d’unifier» les efforts pour lutter contre la désertification qui menace sérieusement nos zones steppiques».

Lors d’une journée de sensibilisation sur les risques de la désertification, organisée, récemment, à Saïda, M. Ahmed Dine, de l’Organisation nationale de lutte contre la désertification et de protection de l’environnement, a avancé que sur les 48 wilayas, on compte pas moins de 30 d’entre elles et 600.000 hectares sont menacés.

Membre du bureau de l’Organisation nationale de lutte contre la désertification et pour la protection de l’environnement de la wilaya de Saida, M. Saïfi Khaled a fait savoir que cette journée de sensibilisation a pour but avant tout de faire « prendre conscience » de l’importance de la préservation des zones steppiques et les périmètres pastoraux du danger de la désertification. Idem pour le représentant ducommissariat régional de développement des steppes de Saïda, M. Othmane Diab, a indiqué, lors de son allocution, que ce néfaste phénomène menace toutes les terres steppiques à travers les communes de Sidi Ahmed, Ain Skhouna, Maamoura et Moulay Larbi. «Il faut savoir que le commissariat régional de développement des steppes a créé pas moins de 10 périmètres pastoraux à travers tout le territoire de la wilaya pour lutter efficacement contre cette la désertification aux retombées néfastes sur l’environnement et l’homme», a-t-il confié.

Le président de l’APC d’Ain Skhouna, Bouarfa Ahmed, a déclaré par ailleurs, que le phénomène de désertification a un effet négatif tant sur l’économie locale que sur l’environnement et affirmé dans la foulée que l’intensification du couvert végétal devra contribuer à améliorer les revenus de la commune à travers notamment la location des périmètres pastoraux au profit des éleveurs. «Il est nécessaire de mener des campagnes de reboisement à travers les frontières des zones steppiques», a-t-il plaidé en saluant au passage les efforts menés par l’Etat pour la création des périmètres protégés par le biais des espaces pastoraux de la wilaya.

Sami Kaidi