Energies renouvelables : une capacité de plus de 350 mégawatts

Depuis la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables en 2011, révisé en 2015, plusieurs projets ont été réalisés ayant permis d’atteindre une capacité installée de plus de 354 Mégawatts. C’est ce qu’a déclaré, hier, le PDG de la société des Énergies renouvelables de Sonelgaz «SKTM», à la radio nationale.

Chahar Boulekhras a mis l’accent à cet effet sur l’importance des énergies renouvelables placées depuis 2015 comme priorité nationale et précisé que cette capacité à laquelle s’ajoute d’autres sources d’énergies s’élèvera à pratiquement 400 Mégawats déjà installés sur 24 centrales, en sus des stations de mesures de vent. «L’Algérie dispose de sites pilotes dotés de technologies qui existent dans le monde en matière de photovoltaïque et une ferme pilote au niveau de la wilaya d’Adrar», a-t-il rappelé en faisant part de l’existence des instituts spécialisés et des conventions qui ont été signées avec des centres de recherches et des universités. «Tout ça pour dire qu’il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises et qui vont contribuer concrètement à la mise en place d’un écosystème pour booster le programme des énergies renouvelables sur les bases arrêtées», a expliqué l’invité de la rédaction de la Chaîne III.

Evoquant la situation dans le monde, il dira qu’en 2000, les capacités des énergies renouvelables installées étaient relativement faibles. «Le programme renouvelable dans le monde a été propulsé entre 2000 et 2010. Actuellement, il est à 65%, soit térawatt ou si vous voulez 1.000 gigawatts installés dans le monde à ce jour», a expliqué le PDG de la société des Énergies renouvelables de Sonelgaz.

Selon ce dernier, la véritable croissance des énergies renouvelables notamment dans la filière photovoltaïque et éolienne n’a connu son développement effectif qu’à partir de 2010. «L’Algérie n’est pas vraiment loin de ce qui a été réalisé dans le monde», s’est-il félicité en indiquant que notre pays a choisi un chemin «difficile» en matière de politiques et de stratégies d’implémentation. «Un chemin sûr et serein qui doit être accompagné par la formation, du transfert des technologies et surtout de l’intégration nationale par la domiciliation de la fabrication des équipements en Algérie», a tenu à préciser, M. Boulekhras qui estime que tout écosystème doit être «accompagné» par un cadre légal et législatif.

A ses yeux, ce programme nécessite un travail de «longue haleine» pour atteindre ces objectifs. «Je pense que les jalons pour promouvoir cet ambitieux programme sont bel et bien là», a-t-il dit.

M. Boulekhras a fait savoir que les perspectives du programme actuel vise à atteindre un mix énergétique de 27 % d’origine renouvelables à l’horizon 2030, avant de revenir sur la stratégie arrêtée pour la mise en œuvre de ce programme qui, pour rappel, a été axée sur trois étapes.



Objectif : atteindre un mix énergétique de 27%



«Une phase expérimentale, une deuxième phase de diplôme industriel qui permet d’aller vers cette intégration nationale, avant d’aller à l’horizon 2022 ou 2023, vers un dépoilement à grand échelle tout en s’assurant de la mise en place d’un écosystème», a détaillé le PDG de SKTM.

Pour la première phase, c’est déjà fait. «Nous disposons suffisamment de capitalisation sur les projets réalisés notamment dans la filière photovoltaïque qui accapare la part du lion du programme national mis en œuvre», a-t-il fait remarquer, révélant que la 2e phase a été déjà franchie à travers la réalisation de nombreux projets du Nord au Sud et que le grand Sud est concerné par les premiers projets réalisés dans le cadre du programme des énergies renouvelables. Ce qui constitue, selon lui, une mesure «concrète» qui marque la détermination de l’Algérie d’allers vers les jeunes dans les énergies renouvelables. «Nous préparons actuellement la troisième phase. Nous continuons à lancer des projets en appels d’offres aussi bien par Sonelgaz que par l’autorité de régulation», a indiqué M. Boulekhras. Il a, à ce sujet, confié que 200 mégawatts sont actuellement en appels d’offres, dont les résultats seront connus en mois de mars prochain. «Les 350 Mégawatts déjà réalisés ont coûté à Sonelgaz plus de 50 milliards de DA avec les aspects d’injection sur le réseau», a-t-il affirmé non sans préciser que 50 mégawatts sont en cours de lancement avec le Fonds national d’investissement.

L’invité de la rédaction de la Chaîne III a, également, fait part de l’existence de plusieurs autres initiatives qui sont entrain d’être entreprises par le secteur de l’énergie à travers, notamment Sonatrach, en plus des actions menées au niveau du ministère de l’intérieur, et assuré que toutes ces actions vont permettre de réaliser une capacité de 13,5 gigawatts à l’horizon 2030. «Les énergies renouvelables concernent tous les secteurs d’activités», a-t-il indiqué à ce sujet.

Kamélia Hadjib