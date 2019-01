Annaba : Le village d’El-Hadjar totalement sinistré

Outre le décès de trois personnes dont un étudiant palestinien ayant reçu une décharge électrique, l’on signale que les eaux ont investi 92 localités et quartiers sans omettre l’ usine sidérurgique d’El Hadjar qui a arrêté l’activité en raison de l’inondation du haut fourneau et des aciéries à oxygène .Les éléments de la Protection civile sont encore à l’œuvre pour aspirer les eaux pluviales , notamment dans les localités vulnérables, en particulier le complexe sidérurgique et le chef-lieu de commune d’El Hadjar où certains quartiers tels Salah Attoui , Mars Omar et la RN 16 à proximité de l’hôtel Mangues , continuent d’être approvisionnés en denrées alimentaires à l’aide de Zodiacs , a fait savoir le président de l’APC d’El Hadjar, M’barek Benhamed .L’étau se desserre progressivement grâce à l’intervention de la Protection civile au complexe sidérurgique d’El Hadjar, a fait savoir le directeur de wilaya, Karim Benzidane ,précisant que dans d’autres endroits près de 300 familles ont été secourues et une soixantaine de voitures sorties des eaux .Ces intempéries ont été également à l’origine de pannes d’électricité dont quelques-unes persistent dans certaines localités, ce qui a donné lieu à des mouvements de protestation . Des interventions sont en cours pour rétablir le courant, a expliqué la responsable de la cellule de communication de l’entreprise de distribution du gaz et de l’électricité, Mme Widad Bouchenata.

B. Guetmi