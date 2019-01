Pompier emporté par les eaux à Bouira : Les autorités saluent le soutien des citoyens

Les autorités locales de Bouira ont salué samedi dernier le soutien et la solidarité des milliers de citoyens avec la protection civile engagée dans des opérations de recherches depuis jeudi pour retrouver le corps du pompier Mohamed Achour, emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements. «Les recherches se poursuivent toujours pour le troisième jour, et je tiens à saluer le soutien et la solidarité des citoyens venus de Bouira ou des autres wilayas pour nous soutenir en ces moments difficiles», a indiqué le wali, Mustapha Liman, qui suivait de très près les opérations de recherches en compagnie du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughellaf.