Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste s’est rendu, samedi dernier, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s’agit du dénommé Ben Taleb Ferrah, dit «El-Chaambi», qui avait rallié les groupes terroristes en 2011. Il était en possession d’un pistolet-mitrailleur et d’un chargeur.

Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a découvert, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Tamanrasset en 6e Région militaire, une cache contenant, un canon antichars de calibre 82 mm, un missile de type GRAD BM-21 de calibre 122 mm, une mitrailleuse lourde de calibre 14.5 mm, 8 obus de mortier de calibre 82 mm, 6 grenades, ainsi que 2 caisses, 2 chaînes de munitions et 600 balles de calibre 14.5 mm.



Arrestation de 2 éléments de soutien à Constantine



Un détachement de l’ANP a arrêté, samedi dernier, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Constantine/5e RM. Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a appréhendé, à Maghnia (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi 48 kilos de kif traité, tandis qu’un autre détachement combiné de l’ANP a saisi, à Bechar/3e RM, 26 kilos de la même substance détenus par quatre narcotrafiquants.

En outre, un détachement de l’ANP a saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 13.000 litres de carburant, alors que 216 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra/4e RM.

De même, vingt immigrants clandestins ont été interceptés à In-Guezzam et Tlemcen.