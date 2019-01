Intempéries, Constantine : Prise en charge des victimes des inondations

Un plan spécial visant à venir en aide aux familles victimes des inondations a été mis en place par la direction de l’action sociale de la wilaya de Constantine, a-t-on appris hier auprès de la directrice du secteur, Samia Gouah.

Ce plan est inscrit dans le cadre d’un programme de solidarité mis en œuvre pour toute la saison d’hiver, a précisé la même responsable soulignant que ce dispositif «exceptionnel» lié aux intempéries a été mis en place dans cette wilaya aussitôt après l’émission, il y a plusieurs jours, d’un bulletin météorologique spécial. Elle a dans ce contexte ajouté que ce plan englobe une cellule de veille chargée de coordonner les interventions en cas de chutes de neige, d’inondations ou de toute autre calamité naturelle, détaillant que cette cellule comprend des médecins, des psychologues, des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux.

Des moyens logistiques sont également mis à la disposition de cette cellule pour «une intervention en temps réel» notamment dans les communes pauvres classées à risques, à Beni H’midène et Ibn Badis notamment, a-t-on souligné. Mme Gouah a également indiqué qu’un pavillon destiné, à l’hébergement notamment des victimes des débordements des eaux des oueds a été réservé cette année à Dar Errahma de Djebel Ouahch, a-t-elle noté, rappelant que plus d’une centaine de familles affectées par les inondations en particulier des zones rurales enclavées ont été secourues durant les deux années précédentes par le SAMU Social de cette direction. Durant la saison hivernale, la mission des structures de l’action sociale consiste également en la prise en charge des personnes sans abri (SDF), à travers la mobilisation depuis le 22 décembre 2018, des caravanes nocturnes regroupant d’autres partenaires, dont les services du Croissant-rouge algérien, de la Protection civile et des associations à caractère social et humanitaire, a souligné la directrice de ce secteur.

Pas moins de 1.310 repas chauds ont été distribués dans le cadre de ce programme de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril prochain, a-t-on signalé de même source.

----------------------------

Des détachements de l’ANP déneigent les routes bloquées

En continuité des interventions de l’Armée nationale populaire pour rouvrir et désenclaver les routes et les zones touchées, suite aux intempéries ayant marqué les régions du nord du pays accompagnées de fortes chutes de neige, et en exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, des détachements de l’Armée nationale populaire relevant des 1re et 5e Régions militaires, ont procédé le 26 janvier, au déneigement des routes et des pistes bloquées à Bouira, Jijel et Souk Ahras.

Selon la même source, les détachements de l’ANP ont, également, «prêté aide et assistance aux citoyens, en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires». Un détachement de l’ANP, relevant du secteur militaire de Jijel, a ouvert la piste reliant les zones d’El-Krarta, El-Hayayna, Ain Loubna, Oued Boukraa sur une distance de 7 kilomètres, et a apporté une assistance médicale aux citoyens de ces zones. Un autre détachement de l’ANP, relevant du secteur militaire de Souk-Ahras, a procédé à l’ouverture de la route nationale numéro 20 reliant Souk-Ahras et El-Taref dans le tronçon de Fedj Lamed, daïra d’Ouled-Idriss, ce qui a permis de faciliter la circulation sur cette route, a-t-on ajouté.