Le DGSN reçoit l’ambassadeur britannique : Examen des mécanismes de coopération

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le Colonel Mustapha El Habiri, a reçu hier l'ambassadeur du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, Barry Lowen, avec lequel il a passé en revue les mécanismes de coopération entre les polices des deux pays et les perspectives de leur renforcement, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun et les moyens de renforcement de l'échange d'expériences et d'expertises scientifiques et opérationnelles».

L'ambassadeur a salué les efforts du Commandement de la Sûreté nationale visant «le renforcement des fondements de la coopération entre les différents corps de police et les acquis réalisés par la police algérienne aux niveaux régional et international».