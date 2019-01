Installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Grèce

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Grèce a été installé hier à l'Assemblée populaire nationale en présence de l'ambassadrice de Grèce à Alger, Mme Nike Ekaterini Koutrakou et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. Présidant la cérémonie d'installation, le vice-président de l'APN chargé des affaires extérieures, Abderrazak Terbeche a salué, à cette occasion, «la dynamique qui caractérise les relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment le contact permanent et les efforts à l'origine de la signature de plusieurs accords économiques et commerciaux ayant contribué à la hausse du niveau de coopération et permis de bénéficier mutuellement des expériences et des compétences». Après avoir passé en revue «les résultats des réformes initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika», M. Terbeche a exprimé son souhait de «voir ce groupe parlementaire d'amitié approfondir le dialogue et la concertation entre les deux pays». Pour sa part, l'ambassadrice grecque à Alger a appelé à l'impératif d'accorder «une attention particulière au volet économique qui a besoin d'être impulsé», mettant l'accent, dans ce sens, sur «l'importance d'approfondir le dialogue au niveau des deux institutions législatives en vue d'unifier les vues et d'élargir le dialogue entre les deux parties dans différents domaines».