Le président de la commission des affaires étrangères à Téhéran : « La politique extérieure de l’Algérie repose sur des principes constants »

La politique extérieure de l'Algérie repose sur «des principes constants inspirés de l'histoire de sa glorieuse Révolution, notamment le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires internes», a affirmé, samedi dernier à Téhéran, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Si Afif. M. Si Afif, accompagné d'une délégation dans le cadre d'une visite officielle en République islamique d'Iran, a eu un entretien avec le président de la Commission de sécurité nationale et de politique extérieure de l'Assemblée consultative islamique d'Iran (Majliss Echoura), qui a porté notamment sur «les voies à même de renforcer les relations de coopération entre ces deux instances législatives».

Lors de cette rencontre, M. Si Afif a souligné que «la politique extérieure de l'Algérie repose sur des principes constants inspirés de l'histoire de sa glorieuse Révolution», mettant en avant «l'importance du respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires internes», ainsi que «les graves conséquences induites par l'ingérence étrangère, qui n'a fait que compliquer les situations de crise». Dans ce cadre, il a insisté sur «l'impératif de renforcer la coopération pour relever les défis actuels, particulièrement le terrorisme et le crime organisé».

De son côté, le président de la Commission de sécurité nationale et de politique extérieure de l'Assemblée consultative islamique d'Iran a rappelé «plusieurs positions historiques de l'Algérie», soulignant «le profond respect que son pays voue à l'Algérie». Dans le cadre de cette visite, la délégation avait rencontré les membres du groupe d'amitié Iran-Algérie. L'entretien a été, pour le président du groupe d'amitié, l'occasion d'appeler à «hisser l'action au niveau de la dynamique caractérisant les relations bilatérales».

De son côté, M. Si Afif s'est félicité de «la volonté politique des deux pays à promouvoir leurs relations», affirmant que le groupe d'amitié était «l'un des mécanismes efficaces pour la réalisation des objectifs de la diplomatie parlementaire visant à asseoir des relations solides entre les deux pays». Par ailleurs, la délégation parlementaire algérienne a été reçue par le premier vice-président de la République islamique d'Iran chargé des relations parlementaires, lequel après avoir transmis «les salutations du Président Hassan Rouhani au Président Abdelaziz Bouteflika», a tenu à réitérer «la disponibilité de son pays à développer la coopération parlementaire avec l'Algérie, notamment à la lumière des relations politiques exceptionnelles», ajoutant que ces relations «offrent un climat positif favorisant la diversification de cette coopération de manière à englober davantage de domaines».

Lors de cet entretien, M. Si Afif a mis en avant «l'importance du protocole de coopération, signé par les parlements des deux pays». Soulignant «le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme», M. Si Afif a évoqué les résultats de la politique de réconciliation initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika.