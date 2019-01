Mme Zerouati s’entretient avec l’ambassadeur chinois : Développement du partenariat dans le domaine de l’environnement

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a reçu, hier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, avec lequel elle a évoqué les voies et moyens de développer le partenariat bilatéral dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables.

La ministre s'est félicité dans une déclaration à la presse en marge de cette audience, de la coopération algéro-chinoise dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables qui s'inscrit dans le cadre des «relations distinguées» entretenues par les deux pays, rappelant que la Chine sera «l'invitée d'honneur» de la 2e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables, du 7 au 10 mars. Mme Zerouati a mis en avant la nécessité de tirer profit de l'expérience de la Chine, étant le premier pays à adopté l'économie circulaire, d'autant que l'Algérie se prépare à une nouvelle vision, à travers les Assises nationales de l'environnement et de l'économie circulaire, devant se dérouler les 25 et 26 février prochain, avec comme objectif, l'institution d'une nouvelle et importante étape, face aux nouveaux défis liés aux changements climatiques. Cet objectif ne saurait se concrétiser, poursuit la ministre, qu'avec le recours à l'économie alternative propre hors hydrocarbures et à l'économie circulaire. «Ce partenariat sera un élan fort à un avenir prometteur de deux pays liés par des relations excellentes à plus d'un titre, à la faveur de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques», a-t-elle poursuivi avant de mettre en relief la profondeur des relations de coopération entre les deux pays, dans tous les domaines, notamment, les secteurs de l'environnement et des énergies renouvelables. Exprimant la satisfaction des deux parties quant au niveau de coopération bilatérale, le diplomate chinois a, de son côté, fait part de la disposition de son pays à consolider davantage la coopération avec l'Algérie, dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables. «Nous pensons que d'énormes potentialités existent à l'avenir, en vue de renforcer la coopération sino-algérienne, et nous sommes disposés à y apporter notre soutien, dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables et à tirer profit de expériences et expertises de l'Algérie dans le domaine».