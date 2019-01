Les yeux de Mansour, roman de Ryad Girod : Un antidote pour toutes les intolérances

Dans son dernier roman intitulé «Les yeux de Mansour», Ryad Girod se confronte, avec une grande puissance dramatique et une majesté solaire, aux pulsions, passions, grandeurs et folies dont l’humanité est également capable.

L’auteur, qui campe le rôle du narrateur Hussein, se mesure aujourd’hui aux mythes évocateurs d’une (im)probable communication entre le monde des vivants et celui des morts. Lorsque Mansour, par exemple, le personnage principal de son roman et néanmoins ami, franchit «la porte de l’enfer» pour aller à la décapitation à Al-Safa Square de Riyadh, il n’est pas mu par le pur amour ni par les nobles valeurs morales qui ont animé l’émir Abdelkader dont il est le descendant —selon le narrateur—, ou le poète mystique Al-Hallàdj —dont le prénom est Mansour aussi— condamné à mort et crucifié à Bagdad en l’an 922. Il ne finit pas par triompher sur le temps comme ces deux grandes figures que l’histoire de l’humanité a désormais consacrées. Le pourquoi de sa condamnation ? Ce n’est pas tant son énigmatique relation avec la mystérieuse Nadine, Australienne d’origine libanaise —il n’y a d’ailleurs pas lieu d'y envisager d’autres interprétations— mais plutôt ses présumées déclarations qualifiées d’hérétiques en Arabie Saoudite. Entre autres, la «provocante» et «fatale» déclaration : «Je suis lui». Un blasphème jugé inadmissible par le Royaume saoudien. Et donc passible de condamnation à mort. L’auteur le confiera d’ailleurs au cours de son récit, en opérant, au passage, une translation vers cet autre personnage mystique, à savoir l’émir : «Peut-être qu’Abdelkader, pile au milieu du XIXe siècle, avait eu le même regard lorsqu’on lui demanda de prendre la pose, pour la photo, lorsqu’on le fit sortir de la pièce où il s’était reclus, lorsqu’on l’emmena à l’extérieur, pour la lumière, l’extérieur de ce qui tenait plus du taudis que du château et qu’on lui demanda de vêtir son beau burnous blanc, pour le prestige, (…) attendait durant d’interminables secondes cette libération qui ne pouvait qu’arriver…parce qu’un noble, un descendant du roi, ne peut pas trahir sa parole, la parole de la France ( )». (p.22-23)

Au fur et à mesure du déroulement du récit, et que le lecteur est amené à se déplacer dans une sorte de «chassé-croisé» entre des histoires qui cohabitent certes dans le même roman, entre le passé et le présent, mais respectivement durant des périodes historiques éloignées, avec des personnages tout à fait différents, tels Al-Hallâdj et l’émir Abdelkader, l’auteur nous fait toucher du doigt la contradiction interne de la culture et de la pratique du culte dans le monde arabo-musulman : ici, l’exaltation du meurtre, là, l’enthousiasme des conflits aux entournures «patriotiques», voire «nationalistes», mille et une formes sourdes, secrètes, de célébration de l’agressivité, «plutôt encadrée ou détournée qu’éradiquée». Le roman joue ainsi de façon permanente sur la confrontation entre une réalité très saoudienne —dont l’auteur n’épargne à son lecteur aucune violence— et un «merveilleux» universel dans lequel Ryad Girod s’implique personnellement : l’auteur nous y laisse le soin de faire connaissance de ses personnages à travers leurs propres mots et les mots de ceux qui les aiment et de ceux qui les méprisent. Que le personnage donné soit un dandy, un original, un soufi, un ivrogne, une prostituée ou autre, il en dresse le profil sans jamais, pour autant, le juger.



Un roman rare donc, interrogateur, antidote de toutes les incompréhensions



Car là encore, cela interpelle en nous nous rappelant que durant quelques cinq décennies au moins, de nombreux intellectuels musulmans étaient loin d’imaginer que, emportée par les nouvelles formes d’intégrisme et d’idolâtrie, la religion redeviendrait une préoccupation —et une menace- d’ordre collectif. On mesure aujourd’hui l’ampleur de leur aveuglement : le fanatisme est redevenu un problème social et politique grave, à l’échelle mondiale et pas seulement algérienne et /ou saoudienne. L’intolérance se répand comme un fléau planétaire, en s’autorisant des religions. Le ressort éternel du fanatisme, c’est le mot d’ordre impérissable et meurtrier résumé de la vindicte des foules chauffées à blanc par les Wahabo-salafistes : «Gassouh ! Gassouh !» (Coupez-lui la tête ! Coupez-lui la tête !). Ou plutôt, par extension : «Coupez la tâte à tous ceux qui, comme «lui» (Mansour), ne pensent pas comme nous»…

L’originalité du roman de Ryad Girod tient certes à l’art de développer des connexions progressives entre différents niveaux de réalité. Mais, plus encore, au goût de l’auteur pour des personnages comme anesthésiés, absents à l’universalité. Explorateur des abimes intérieurs, l’auteur semble n’aspirer qu’à éclairer ce qui reste dans l’ombre, sans prétendre détenir une vérité quelconque. Un lieu où paradoxalement les choses qu’il voyait n’avaient pas d’existence, où les choses invisibles existaient. Ce paysage incertain, hors d’atteinte, c’est bien celui qui parcourt toute son œuvre. Chaque paragraphe s’achève donc sans s’achever, prolongeant à l’infini la durée de la tension narrative. Demeurent la solitude, le silence, le vide…

Un roman rare donc, interrogateur, antidote de toutes les incompréhensions et pourfendeur de toutes les intolérances, à lire et à distiller comme un parfum, comme un voyage intérieur dans la spiritualité, une quête où l'amour est un océan infini qui nous dévoile le «soufisme», cette branche spirituelle de l'islam qui n'est qu'amour, tolérance, humanité, humilité, compréhension et découverte de l'autre dans toutes ses composantes humaines. Pour tout dire, un authentique message de savoir-vivre ensemble en paix entre les peuples.

«Les yeux de Mansour», roman de Ryad Girod, Edition Barzakh, Alger octobre2018, 228 pages.

Kamel Bouslama

Bio-express

Né en 1970 à Alger où il vit et travaille, Ryad Girod est professeur de mathématiques. Il a enseigné à Ryadh et à Paris. Il est l’auteur de deux récits : «Ravissements» (José Corti, 2008, Barzakh 2010) et «La fin qui nous attend». A noter que Ryad Girod a été élu, en fin d’année 2018, lauréat du «Grand prix littéraire Assia Djebar» dans la catégorie francophone de la récompense pour son roman «Les yeux de Mansour».