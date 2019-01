Projection d’Arezki l’indigène au cinéclub du CNCA : Un homme allant au bout de son destin

Le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) a organisé, samedi après-midi, le huitième numéro de son cinéclub, avec la projection d’Arezki l’indigène.

Une rencontre avec le cinéaste du film Djamel Bendeddouche a suivi la projection en présence d’un nombreux public.

Produit en 2007 dans le cadre de la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe», «Arezki l’indigène» fait irruption de son génie cinématographique inspiré de la réalité et narré avec beaucoup de poésie.

Le film a replongé les cinéphiles dans les forêts de la Kabylie de 1895. Arezki El Bachir a décidé de sacrifier sa jeunesse et sa vie familiale si douillette pour continuer la lutte de son père et ses ancêtres contre l’ordre colonial. Il résiste aux administrateurs, goumis et gendarmes de l’ordre colonial jusqu’à ce que devenir un «bandit recherché», pour le simple fait de vouloir défendre sa terre. L’étau se resserre pour Arezki et Abdoun Azazga, son allié, lors ce qu'Albertine fait irruption au village. Venue se recueillir sur la tombe de son père, colonel ayant donné sa vie pour cette terre d’exception, la journaliste décide de faire un reportage sur le personnage résistant d’Arezki. Albertine épouse la cause algérienne et quitte la métropole pour s’installer en Algérie dans l’espoir de dissuader Arezki de continuer le combat, elle le supplie de quitter le village mais Arezki continue le combat pour honorer la promesse qu’il a faite à sa terre. Il sera guillotiné le 14 mai 1895.

Djamel Bendeddouche a souligné au débat qui a suivi la projection qu’Arezki El Bachir était un personnage emblématique de la résistance et lutte en quête de liberté qu’il fallait porter à l’écran. Il affirme son vif intérêt pour faire connaitre davantage les histoires des hommes courageux qui ont pu installer des climats de pression sociale et économique dans leurs régions respectives. « Ce genre de personnages héroïques ont toujours existé jusqu’au premier novembre. Ils ont toujours été présents, un peu partout en Algérie, pour déranger l’ordre colonial avec les grands mouvements de résistance populaire comme El Mokrani et Ouled sid Cheikh.

Il est vrai qu’il était relativement jeune, qu’il n’avait pas beaucoup d’hommes dans son armée, mais cela a largement suffit pour inquiéter l’ordre colonial», a-t-il souligné.

Bien servi par l’image, le réalisateur a fait savoir que tourner en Kabylie est un pur plaisir, cela dit, il revient sur les décors et les conditions de tournage. «Les paysages de la Kabylie sont si beaux; il y a du relief, et le cinéma s’y prête pour ça. Le souci du départ était l’élimination de poteaux électriques qu’on trouvait aux alentours de tous les villages. Le repérage a assez duré, construire des maisons et reconstituer les décors auraient coûté beaucoup d’argent», a-t-il expliqué. Questionné sur l’existence réelle de cette relation avec la journaliste française, Djamel Bendeddouche explique : «Arezki El Bachir était un personnage très médiatisé à l’époque, des journalistes sont venus de Paris pour le rencontrer, ils l’ont interviewé lorsqu’il était à la prison de Serkadji. Pour le rôle d’Albertine, j’ai extrapolé en m’inspirant du personnage d’Isabelle Eberhardt et son intérêt pour l’Algérie», a-t-il confié.

Kader Bentounès