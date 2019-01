Douanes algériennes, nouveau système : Opérationnel dans 3 ans

«Le système d’information que les Douanes algériennes mettent en place, en collaboration avec un partenaire sud-coréen, est en cours d’exécution, et sa mise en place interviendra dans un délai n’excédant pas trois ans», a déclaré, hier à Alger, Bourouba El-Hocine, directeur régional des douanes au port d’Alger, lors des portes ouvertes organisées pour célébrer la Journée mondiale des Douanes.

Ce système, explique-t-il, vise notamment la numérisation de l’acte de dédouanement et la réduction des délits de dédouanement, tout en créant davantage de facilitations en matière de traitement des voyageurs et des marchandises. Affirmant que l’administration douanière joue un rôle primordial pour concrétiser l’équation «des frontières Smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises», thème choisi par l’organisation mondiale des Douanes pour 2019.

Une année durant laquelle, soutient M. Bourouba, le programme 2019 de la direction des douanes d’Alger sera articulé autour de trois axes : la promotion des exportations hors hydrocarbures et la facilitation des initiatives œuvrant au développement du produit national, la numérisation de l’acte de dédouanement, ainsi que la lutte contre le transfert illicite d’argent.



Port d’Alger : 1.981 infractions en 2018



Pour le bilan de l’année 2018, M. Bourouba annonce que 1.981 infractions ont été relevées, dont 429 concernent le commerce extérieur dont la valeur dépasse les 8 milliards de dinars, et 1.552 infractions liées aux voyageurs. Au-delà de ces statistiques témoignant des efforts consentis, il y a lieu de préciser que les Douanes ont noué des partenariats avec des entreprises et différents intervenants dans la chaîne logistique de commerce extérieur.

Une politique qui s’appuie sur la facilitation et la concertation pour répondre aux défis de la libéralisation des échanges internationaux et la promotion de l’investissement.

D’autre part, les différents responsables intervenus lors de cette rencontre ont indiqué que pour l’activité commerciale, le port d’Alger demeure un leader, avec une participation, en 2018, de 23% aux exportations nationales et 22% aux importations. La même année a connu également le traitement de plus de 3.600 bateaux, et le transport et déchargement de 267.000 conteneurs dont 82% transférés aux zones extraportuaires comme les ports secs.

Du bilan présenté, il est également question de déclarations en douanes. Si les importations ont connu une baisse de 15% par rapport à 2017, les exportations, elles, ont enregistré une hausse de 32%.

Commerce extérieur : hausse de 138% des exportations

S’agissant du Commerce extérieur, il s’est élevé l’année dernière à plus de 143 millions de dollars. Les importations ont baissé de 7%, et cela, comme l’ont expliqué les intervenants, est dû à la politique de restriction engagée par le gouvernement. La nouvelle liste modifiée des produits interdits à l’importation, publiée le 24 mai 2018, au Journal Officiel n° 29, a été élargie à 877 produits interdits à l’importation, au lieu de 851 que comportait l’ancienne. Quant aux exportations, le port d’Alger a enregistré une hausse de 138%. D’autre part, il a été relevé le traitement record des passagers et marchandises pendant la saison estivale. Pour les voyageurs, à titre d’exemple, 63% des cas sont traités en été, et 37% durant le reste de l’année. S’agissant des affaires liées au contentieux douanier, les conférenciers ont indiqué que 556 cas de droits et taxes ont été recouvrés, s’ajoutent 30 affaires d’armes et munitions qui portent atteinte à la sécurité nationale. Mais le phénomène qui inquiète l’institution douanière est inhérent à la pièce de change. En 2018, le port d’Alger a recensé 255 affaires au niveau des voyageurs. Rappelons que le Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), Kunio Mikuriya, a indiqué qu’il «revient donc tout naturellement à la douane d’être le chef de file des initiatives pour consolider et accroître encore les efforts visant à rendre plus aisée la circulation des biens et des personnes à travers les frontières et à transformer, de surcroît, la mondialisation en une force positive». A propos du concept de frontières SMART, M. Mikuriya souligne qu’il «vise à renforcer les efforts des pouvoirs publics pour faciliter le commerce et les mouvements des personnes tout en atténuant les menaces inhérentes aux flux transfrontaliers des marchandises, des voyageurs et des moyens de transport». L’acronyme Smart, lui, renvoie aux principes : Sécuriser les frontières ; mesurer la performance ; automatiser les procédés ; gérer les risques.

L’acronyme SMART renvoie aux principes détaillés ci-après et, qui, à notre avis, doivent guider la douane et être placés au centre des fonctions douanières de contrôle, de lutte contre la fraude et de facilitation : Sécuriser les frontières, Mesurer la performance, Automatiser les procédés, gérer les Risques et intégrer la Technologie.

Fouad Irnatene

------------------------

Plus de 1,3 tonne de cocaïne saisie en 2018

Les saisies des drogues dures ont battu tous les records, l’année dernière, en Algérie. D’habitude, des tonnes de kif traité en provenance des champs de culture marocains sont récupérées par les services de sécurité, à travers l’ensemble du territoire.

En revanche, pour la cocaïne, ce sont généralement des quantités vraiment minimes qui sont prises dans les filets de la police, de la gendarmerie et des douanes.

Mais, en 2018, il semble que les affaires de saisie des drogues dures ont vraiment explosé. De l’avis de plusieurs experts, les saisies ne reflètent point la réalité de la situation, car les quantités introduites sont bien plus grandes.

L’année passée donc, et dans le cadre de sa lutte contre la drogue, les Douanes algériennes ont mis la main à travers les différents postes frontaliers (ports, aéroports, frontières est, ouest et sud), et en coordination avec l’ensemble des corps de sécurité, sur pas moins de 1.305 kilogrammes (1,3 tonne) de cocaïne et plus de quatre millions d'euros. Ils ont mis en échec également des tentatives de trafic d'importantes quantités de kif traité (1.985 kg), de psychotropes (123.250 comprimés), en sus de cartouches de cigarettes (30.898) et de 168.550 litres de carburants et 14 fusils de chasse.

Quant aux infractions relatives au change et au mouvement des capitaux, les services douaniers ont opéré la saisie de 4.5 millions d'euros, 43.600 dollars et plus de 9,4 millions de DA.

Selon le bilan des Douanes algériennes, on compte l’arrestation de 7.225 personnes impliquées dans des activités de trafic et de fraude, et la saisie de 904 moyens utilisés.

La valeur des saisies opérées est estimée à 1026 milliards de DA, soit une augmentation supérieure à 2% par rapport à 2017.

Et en vue d'encourager les agents et cadres douaniers à redoubler d'efforts, il a été procédé, aujourd'hui et pour la première fois, à l’octroi d’indemnisations à leur profit en récompense des opérations de qualité menées dans le cadre de la prévention contre les crimes économiques, conformément aux disposition de l'article 5 du décret exécutif 03-36 du 3 novembre 2003 portant application des dispositions de l'article 302 du code des Douanes.

À la même période, la brigade relevant de la direction régionale des Douanes de Tébessa a saisi 4.000 caméras de surveillance et une somme en devise d’un million d’euros, alors que la brigade relevant de la direction régionale des Douanes d'Alger Extérieur a été honorée pour la saisie de plus d'un million d'euros. La brigade relevant de la direction régionale des Douanes de Laghouat a, pour sa part, mis la main sur plus de 189 kg de drogue. Il utile de signaler que la mer a rejeté, il y a quelques jours, au niveau de la wilaya de Skikda, une quantité globale de 300 kg de cocaïne, certainement destinée à inonder le marché algérien.

Mohamed Mendaci