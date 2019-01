Grand angle : L’union fait la force

Lorsque en octobre 2017, le Hamas et le Fatah ont signé au Caire un accord de réconciliation, censé mettre un terme à une décennie de déchirements et de disputes amères, l’espoir a été grand parmi la population de voir les deux mouvements enfin réunis. Les divisions qui ont nui à la cause palestinienne seraient, croyait-on dans les territoires occupés, une affaire du passé. Pourtant, la plupart des analystes, en dépit de l’euphorie du moment, n’avaient pas caché leur pessimisme, déclarant s’attendre à ce que «le processus de réconciliation échoue, comme cela a été le cas des tentatives antérieures». Le temps avait vite fait de leur donner raison. La réconciliation tant espérée n’a pas eu lieu. Depuis, les deux parties se rejettent la responsabilité de l’échec. Chacune accuse l’autre de ne pas avoir respecté les engagements pris lors de la rencontre cairote. Toutefois, faut-il le souligner, même les tentatives suivantes n’auront pas eu plus de succès. La dernière date de janvier 2018. Les chefs de dix organisations palestiniennes «s'étaient réunis à Moscou pour discuter des problèmes inhérents à leur division interne», rappelle-t-on. La Russie, ami traditionnel des palestiniens, n’était pas à son premier essai visant à réconcilier les «frères ennemis». C’est dire que les nouvelles invitations envoyées à ces dix organisations palestiniennes, dont le mouvement Hamas, et au président du Fatah, Mahmoud Abbas, ne sont pas pour surprendre. Un haut responsable palestinien a annoncé que ce dialogue interpalestinien que la Russie accueillera et parrainera à Moscou, mi-février, est «destiné à faciliter la réconciliation et à mettre fin à la division interne». Ce même responsable prendra le soin de préciser que «l'invitation russe ne contredit pas les efforts déployés par l'Egypte qui est le principal artisan du projet de réconciliation». Pourtant, serait-on tenté de lui rappeler, peu importe l’identité de la partie qui prend l’initiative. L’essentiel étant d’aider les chefs des factions palestiniennes à tourner la page de leurs sempiternelles querelles. Mais pour ce faire, il est indispensable qu’ils se mettent autour d’une même table et qu’ils puissent échanger sur les écueils qui empêchent à ce jour les palestiniens de s’unir. D’autant que leur union sera leur atout maître lors des négociations de paix qui reprendront tôt ou tard.

Nadia K.