Agressions de colons contre les civils palestiniens : L’OLP condamne

L’organisation de libération de la Palestine (OLP) a condamné «énergiquement» les agressions et les crimes des colons israéliens visant le peuple palestinien sans défense dans la localité d’Al-Mughayer, au nord-est de Ramallah en Cisjordanie, a rapporté hier l'agence de presse palestinienne Wafa.

«La poursuite du terrorisme des colons contre les Palestiniens civils sous une protection absolue de l’armée israélienne, l’assassinat du citoyen Hamdi Na’san du village Al-Mughayer et la blessure d’au moins de 30 Palestiniens dont des cas très graves, nécessitent d’assurer la protection internationale urgente, d’ouvrir une enquête pénale immédiate sur les crimes de l’occupation et ses colons, de lever l’immunité de l’occupation israélienne et de réaliser la justice qui est un responsabilité internationale», a déclaré dans un communiqué le secrétaire général du comité exécutif de l’OLP, Saeb Arekat, cité par Wafa.

Pour sa part, le membre du comité exécutif de l’OLP, Hanan Ashrawi, a dénoncé l’incursion de colons extrémistes dans le village Al-Mughayer sous la protection de l’armée d'occupation et le meurtre du Palestinien, Hamdi Taleb Na’san (38 ans) et la blessure de dizaines d’autres.

Mme Ashrawi a indiqué, dans une déclaration de presse au nom de l’OLP, que «le système criminel dirigé par le gouvernement israélien, son armée et ses colons, porte la responsabilité totale de ce crime horrible qui vient comme résultat inévitable de l’augmentation de la culture de violence, d’extrémisme, de racisme et de terrorisme basée sur le rejet de l’autre et le déni de sa présence sur le terrain et de son droit à la vie». Elle a demandé à la communauté internationale et ses institutions, dont la Cour pénale internationale, d’assumer leurs responsabilités politiques, juridiques et humanitaires, de former des comités d’enquête, d’envoyer des observateurs internationaux et d’assurer la protection internationale urgent au peuple palestinien non-armé.