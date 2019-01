Dans la lucarne : Ça éternue dans nos stades

Les intempéries sont de retour chez nous. Elles sont différemment appréciées. Il y a ceux qui les affectionnent et il y a les éternels insatisfaits. Il fait froid, les routes sont bloquées. Cette fois-ci, même les terrains de football en ont souffert de cette brutale apparition de la pluie, de la grêle, du verglas et autres. C’est cela «dame nature» qu’on ne peut qu’aimer, eu égard à ce qu’elle peut nous apporter comme eau pour nos barrages, notre agriculture… On ne peut qu’être joyeux par sa venue aussi dure soit-elle. Il n’y a que les fainéants qui veulent trouver quelque chose à redire. On veut même dire qu’ils ont raté une occasion pour se taire. Toujours est-il dans pareilles conditions climatiques, il faut prendre ses précautions sur tous les plans afin que la population, d’une manière générale, ne soit pas prise au dépourvu. Cela sur le plan général. Les autorités locales sur le plan sportif, ceux qui gèrent nos stades, aussi bien au niveau communal que des OPOW, doivent parer au plus pressé et ne pas attendre à ce que le problème arrive pour qu’on commence à agir. C’est vrai que ce n’est pas chaque année que la pluie et à fortiori la neige affectent nos campagnes et partant le pays au niveau de toutes nos régions. Il faut comprendre par là qu’un responsable de la gestion d’un stade ou la direction de la jeunesse et des sports d’une wilaya donnée doivent être prêts pour répondre présents à tout péril possible et imaginable. Le phénomène de la neige qui tombe sur un terrain de football n’est pas une nouvelle trouvaille que l’Algérie vient de s’inventer. La neige existe depuis que le monde est monde. Donc, on avait suffisamment le temps pour ne pas être surpris et dire alors que les routes étaient barrées et que le terrain est impraticable. Il n’y a qu’à prendre l’exemple des différents championnats d’Europe où l’on joue quelles que soient les conditions climatiques. Qu’il vente, qu’il pleut ou qu’il neige, le match programmé se jouera sauf qu’on va mettre un ballon rouge ou jaune pour qu’on puisse le voir. C’est la moindre des choses. Chez nous, il faut mettre en exergue la joie suscitée par la tombée des premiers flocons de neige sur nos villes et montagnes d’Algérie, notamment dans l’Est algérien où les collines, les plaines et toutes les campagnes de cette région étaient couvertes d’un superbe «manteau blanc». C’était beau, féerique ! C’est cela l’Algérie qu’on aime. Cette neige abondante avait fait quelques mécontents. En effet, cela a eu pour conséquence le report du match entre le DRBTadjenanet et le CRB pour le compte de la 19e journée de Ligue1. Selon les dires des uns et des autres et notamment le commissaire au match, qui avait donné son avis sur la question à une chaine nationale en langue française, que «le terrain était vraiment impraticable». Pourtant, il n’y a pas longtemps, à Sétif, lors de la coupe arabe (remportée par l’ESS), les sétifiens, malgré la neige qui couvrait entièrement le terrain, ont réussi à la dégager et jouer normalement contre El Fayaçali de la Jordanie. C'est-à-dire lorsqu’on veut, on peut ! La neige, contrairement à la pluie, ne peut altérer le terrain ou le détériorer. Avec des moyens adéquats, on peut rendre le terrain, en un laps de temps très court, praticable. Le fait de reporter un match à une date ultérieure en raison de la neige ressemble presque à une couleuvre «assez grosse» qui ne sera pas facile à avaler. Il faudra faire en sorte de tout faire pour que les rencontres de Ligue1 se jouent dans les temps pour éviter que ce genre de cas ne se reproduisent, surtout qu’avec les rencontres des coupes africaines la fin de notre championnat risque de durer dans le temps. Et surtout qu’on va jouer la CAN 2019 en juin prochain.

Hamid Gharbi