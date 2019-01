Ligue 2 (19e journée) : Chlef cale

C’est sans nul doute la surprise de la saison. Le NC Magra n’arrête pas de défrayer la chronique. En effet, auteur d’un parcours à la hauteur de ses prétentions durant la phase aller, la formation de la wilaya de M’Sila maintient le cap en cette seconde partie du championnat. Le NCM occupe désormais la première place de la Ligue Deux à l’issue de la 19e journée. Les poulains du coach Abbès se sont imposés par le score sans appel face à l’US Biskra. 23’, Ziwach montre le chemin à ses coéquipiers en ouvrant la marque. Benachour remet les pendules à l’heure dès la reprise (50’).

Cependant, Hamiti redonne l’avantage aux locaux avant que Mezouani ne scelle le sort de cette partie au sommet (90+3’). Par ailleurs, l’ASO Chlef, leader avant cette manche, a été forcé au partage des points sur son terrain, par la formation de l’Amal Bou Sâada (2-2). Les protégés de Zaoui peuvent s’estimer heureux d’avoir arraché le nul dans cette partie très animée. En effet, les locaux ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Yalaoui. 48’, Benhamla permet aux locaux de revenir à la marque sur penalty. 58’, Touil redonne l’avantage à l’ABS, avant que Ledrâa n’offre le point du nul à son team.

Les poursuivants immédiats n’ont pas eu plus de chance non plus durant cette manche. Le Widad de Tlemcen a chuté à Skikda par le score de 2 à 0. Sur le même score, le Mouloudia d’El Eulma, qui bat de l’aile depuis le début de cette phase retour, s’est incliné à Mostaganem face à l’Espérance locale.

Dans le bas du tableau, le choc entre la lanterne rouge et le second relégable s’est soldé par un nul à Blida. En effet, l’USMB et le RCK se sont neutralisés (1-1), à l’issue d’une rencontre pour le moins électrique. Un résultat qui n’arrange guère les affaires des deux formations. Par ailleurs, dans le derby de l’Oranie, le MC Saida est venu à bout de l’ASMO, à domicile. L’unique réalisation de cette confrontation est signée Hamidi sur pénalty, juste avant la pause. Après cet échec, les gars de M’dina Djedida se retrouvent en position de premier relégable. De son côté, l’USM Harrach, qui semble avoir repris du poil de la bête, s’est imposée non sans grande difficulté, at home, face au Rapid de Relizane. Ezzemani (81’) est l’auteur du seul but de cette partie très disputée. Un succès précieux qui permet aux camarades du défenseur central Benabderrahmane de s’éloigner un peu plus de la zone de turbulences.

Rédha M.