L’USM Alger bat la JS Saoura (2-0)

Les buts de l'USMA ont été inscrits par Chafai (32e) et Zouari (42e) pour l'USMA. Ce résultat permet aux Rouge et Noir (40 points) de consolider leur position en tête de classement, portant ainsi leur avance à quatre longueurs sur leur poursuivant immédiat, la JS Kabylie, tenue vendredi en échec sur son terrain par l'AS Ain M'lila (1-1), alors que la JSS reste 6e avec 24 pts pour 18 matches. L'USM Alger a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de soin attaquant congolais, Ibara Prince en 2e mi-temps. L'autre match programmé samedi a vu le Paradou AC l'emporter à Médéa devant l'OM local (1-0) alors que le match au sommet de la 19e journée, qui devait opposer à Sétif, l'ESS au MC Alger, n'a pas eu lieu en raison du terrain rendu impraticable par la neige, comme ce fut le cas du match DRB Tadjenanet-CR Belouizdad.