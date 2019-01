Ligue 1 (19e journée) , NAHD 1 - CABBA 0 : Le Nasria droit devant…

Le NA Hussein-Dey est sorti victorieux de sa confrontation, hier au stade du 20-Août 1955, face à son invité du jour, le CA Bordj Bou-Arréridj, sur le score étriqué d’un but à zéro.

Une victoire qui permet au Nasria de grimper à la 6e place, avec un total de 26 points. Par contre, la situation se corse pour le nouveau promu, le CABBA, qui ne parvient pas à déclencher le déclic attendu par ses supporters. Cette défaite ne fait nullement les affaires des protégés de Bilel Dziri qui demeurent coincés à la 12e place, ex-æquo avec le MOB et l’USMBA, avec un total peu rassurant de 19 points, soit juste au-dessus de l’avant- dernier, le DRBT 15e avec 17 points, et le CRB lanterne rouge avec 13 points.

La situation devient de plus en plus inquiétante. Malgré la présence de certains joueurs chevronnés, tels les Chaouchi, Zerrara et autre Gherbi, le CABBA peine à trouver son rythme de croisière, comme espéré par son entraîneur Bilel Dziri, les dirigeants et les supporters. De son côté, le NAHD poursuit sa bonne série de résultats positifs, ce qui est de bon augure pour la suite des évènements, que ce soit en championnat, en coupe d’Algérie ou en coupe de la CAF. Les protégés de Meziane Ighil et de Mohamed Lacet prennent goût aux bons résultats, et notamment à la victoire. Ils ont réussi l’essentiel en empochant les trois points de la victoire, qui les placent dans la première moitié du classement. Le match en lui-même n’a as été plaisant, à vrai dire. On s’attendait à beaucoup mieux que ce qu’on a vu de part et d’autre. Si, pour le Nasria, la baisse de régime était prévisible, en raison de l’enchaînement des rencontres en un temps court, avec la multiplication des rencontres, toutes compétitions confondues, pour ce qui est de Bordj, on s’attendait à franchement à une meilleure prestation au vu du potentiel que renferme cette équipe, avec à sa tête un entraîneur réputé pour être constamment animé de cet esprit de la gagne qu’il tente de transmettre à ses joueurs. Il doit impérativement trouver l’astuce nécessaire qui marquera l’éveil de ses poulains.

La première mi-temps, quelque peu jouée sur un rythme assez long, s’est soldée sur un score vierge. Zerara et ses coéquipiers ont manqué deux belles occasions d’ouvrir la marque. Hélas, la ligne d’attaque bordjienne s’est montrée inefficace et n’a pas su les exploiter. En seconde période, les Sang et Or sont parvenus à trouver rapidement le chemin des filets, suite à une attaque placée transformée en but par Yaya (49’). La réaction des Criquets s’est avérée fort timide, même s’ils avaient pendant un bon moment la possession du ballon. Cela sans être incisifs, et ils ont cruellement manqué de génie et d’imagination pour espérer prendre à défaut un bloc défensif nahdiste bien en place articulé autour de la paire centrale Khiat-Tougai qui ne laissait rien passé.

À noter que le staff technique husseindéen a ménagé en la circonstance certains joueurs, à l’image de son attaquant modèle, capitaine d’équipe et buteur Gasmi, ainsi que Ouèrtani, en effectuant un turn-over avant de leur éviter saturation et d’éventuelles blessures, sachant que d’importants rendez-vous attendent l’équipe dans les prochains jours, notamment le match de coupe de la CAF, ce dimanche devant les Angolais du Primeiro Agosto, au stade du 5-Juillet.

Mohamed-Amine Azzouz