Lutte : Championnat d’Algérie seniors : Les athlètes du CREPESM victorieux

Les athlètes du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun se sont distingués lors des épreuves du championnat d’Algérie de lutte seniors (messieurs et dames), organisées vendredi et samedi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les années passent et se ressemblent pour les athlètes du CREPESM de Ben Aknoun qui ont, une nouvelle fois, raflé un total de 13 médailles d’or (6 en lutte gréco-romaine et 7 en lutte libre), suivis des lutteurs de la ligue d’Alger avec 5 médailles (3 médailles d’or en lutte gréco-romaine et 2 en lutte libre). La ligue de Blida a pris la 3e place en lutte libre, alors que la Ligue de Biskra a créé la surprise en prenant la 3e place en lutte gréco-romaine. Dans la spécialité gréco-romaine, les lutteurs du CREPESM de Ben Aknoun ont confirmé une nouvelle fois leur suprématie grâce à la présence des athlètes de la sélection nationale à ce premier rendez-vous de la saison sportive 2018-2019. En lutte libre, la concurrence a été très rude avec les représentants de la ligue d’Alger, habitués à rafler les premières places dans cette spécialité, mais cette fois-ci, les militaires ont su revenir dans cette 2e journée en remportant les quatre finales inscrites dans ce style. «Je pense que ce n’est nullement une surprise de remporter ce championnat national Seniors, la première compétition de l’année, mais la préparation de nos lutteurs ne s’est jamais arrêtée que ce soit avec les militaires ou à travers les stages organisés par la fédération en Algérie et à l’étranger. Nous avons confirmé notre suprématie en lutte gréco-romaine, mais également en lutte libre. Il ne faut pas oublier les moyens humains et financiers mis à notre disposition par les responsable du sport militaire», a confié Benrahmoun Mohamed, l’infatigable entraîneur, toujours à la tête de cette équipe du CREPESM. Pour le directeur technique national (DTN), Haoues Idriss, le niveau technique de ce championnat a été «bon» avec la bonne prestation des lutteurs de la sélection algérienne seniors. «Certains combats ont été d’un niveau excellent, notamment la finale entre Boudjemline Akrem et Moumen Amar dans la catégorie des 77 kg. C’est une belle opportunité pour les staffs techniques nationaux de découvrir de nouveaux noms susceptibles de porter les couleurs nationales. Nous avons également signalé la présence de beaucoup d’athlètes juniors», a-t-il ajouté. Chez les dames, de l’avis des entraîneurs présents, le niveau technique a été considéré «acceptable», voire moyen, dans quelques catégories de poids, et cela revient, selon eux, au manque de préparation dans leurs clubs respectifs, mais aussi à la présence d’un réservoir non négligeable chez les juniors dont le championnat aura lieu prochainement.