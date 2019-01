La Radieuse : Au chevet de l’ancien joueur de l’USMBA Lakehal Kaddour

L’association Radieuse a rendu visite à l’ex-joueur international de l’USM BelAbbès, Lakehal Kaddour, gravement malade. Victime d’une dépression cérébrale, ce dernier est à moitié paralysé et nécessite une intervention chirurgicale à l’étranger.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada lui a remis une aide financière de 20 millions de centimes en présence du représentant du wali monsieur Sassi, des anciens joueurs de l’USMBA, Haffaf Redouane et Lahmar Mohamed, de l’ex- joueur du MCO, Benchiha Nacer et de quelques supporters.

Ce geste de reconnaissance et de soutien de la Radieuse a touché Lakhehal Kaddour et ses proches qui ont remercié Chafi Kada et ses accompagnateurs. La mère de l’ancien métronome de l’USMBA, Hadja Zouayia a profité de cette visite pour lancer un appel au wali de Sidi Belabbès pour l’obtention d’un visa pour la France : « La santé de mon fils se dégrade de plus en plus et j’ai peur pour lui. Des amis et des proches nous ont donné des garanties pour subvenir aux frais d’une opération chirurgicale , je souhaite le soutien de M. Saci Abdelhafid wali de Sidi belabbes ».

Rappelons que Lakehal Kaddour, âgé aujourd’hui de 45 ans, a été un brillant joueur de l’USMBA avec laquelle il a assuré deux accessions parmi l’élite et obtenu une coupe d’Algérie, avant de porter les couleurs du Widad de Mostaganem. Il a également porté les couleurs nationales dans toutes les catégories.