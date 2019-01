Commentaire : Pas coordonnés

L'appel renouvelé de l’Algérie en faveur d’une recherche de solutions, pour accélérer la résolution des divers conflits au Moyen-Orient et en Afrique, découle de sa conviction inébranlable que les voies diplomatiques sont plus fortes que les armes pour mettre fin à des drames qui durent, pour certains, depuis des décennies.

Le rôle des organisations régionales, comme la Ligue arabe et l’UMA, dans les processus de paix n’est plus à prouver, et c’est même une démarche qui a pris de l’ampleur, aussi bien en Afrique que sur d’autres continents, au vu de l’importance des initiatives coordonnées.

Confiante en sa capacité à peser de tout son poids sur les rapports de force, tant au niveau régional qu'international, l’Algérie a déjà appelé à imprimer un nouveau rythme à l’action de l’UMA, à travers la révision de son mode de fonctionnement.

La réunion prévue du Conseil des ministres des Affaires étrangères de ce bloc s'inscrit en droite ligne de la certitude que la relance de l'édification de cet ensemble et la réactivation de ses instances seront assurément bénéfiques pour les peuples de la région, pour accomplir le développement tant escompté et répondre aux aspirations de millions d’habitants.

La dimension économique n’est pas absente de cette quête, afin de mettre à profit les opportunités de coopération. Dans ce contexte, l'Algérie a favorisé plusieurs mégaprojets, dont ceux ayant une portée maghrébine et qui s'étendent souvent au reste du continent africain.

À titre d’exemple, il y a l'autoroute Est-Ouest qui constitue un trait d'union avec la Tunisie et le Maroc, en sus de la Route transsaharienne et du réseau de raccordement à la fibre optique.

Les réponses à apporter aux défis sécuritaires font partie des préoccupations qui inquiètent les membres de l’organisation, et cette problématique a fait l’objet, dès 2012, d’une session du Conseil des MAE, pour mettre en place une politique concertée dans ce domaine.

Toutes ces opportunités sont exploitées par l'Algérie qui n’a cessé d’exprimer une volonté politique forte au plus haut niveau pour remettre le train sur les rails.

C’est d’ailleurs une des orientations du Président Bouteflika, qui avait affirmé, à l'occasion du 29e anniversaire de la création de l'UMA, l'attachement indéfectible à l'Union, choix qualifié de stratégique, étant donné qu’il est issu d’une revendication populaire dont la genèse remonte à la guerre de Libération. Pour avancer enfin ensemble dans un climat de confiance mutuelle.

Ahmed Mesbah