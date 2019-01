Concours national de composition épistolaire pour les enfants : Dépôt des travaux à partir d’aujourd’hui

Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a indiqué hier que le dépôt des compositions des enfants désirant participer à l'édition 2019 du Concours national de composition épistolaire, en prévision du Concours international de composition épistolaire, sera ouvert à partir d’aujourd’hui au 20 février prochain. «En préparation de la participation de l'Algérie à la 48e édition (2019) du Concours international de composition épistolaire pour les enfants, organisée par l'Union postale universelle (UPU), le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique organise, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, l'édition 2019 du Concours national de composition épistolaire, sous le thème «Rédige une composition sur ton héros», lit-t-on dans le communiqué du ministère. Le dépôt des compositions qui débutera à partir de dimanche 27 janvier courant jusqu'au 20 février prochain, se fera au niveau «des bureaux de poste et des établissements scolaires, ou via l'adresse électronique : ressala2019@mpttn.gov.dz, en scannant en couleurs, avant l'envoi, la composition manuscrite», précise-t-on de même source. La sélection des élèves lauréats sera effectuée par un jury, à travers trois étapes, à l'issue desquelles, le lauréat participera au Concours international de composition épistolaire pour les enfants, a indiqué la même source, ajoutant que l'âge du participant à ce concours ne devrait pas dépasser 15 ans, de même que la composition devrait être rédigée en l'une des deux langues nationales, en sus de sa participation avec une seule composition.

Parmi les conditions de la participation, figurent le respect strict du sujet et du nombre de mots autorisés (soit 1.000 mots) et l'envoi de la composition, par voie postale, dans une enveloppe scellée, à l'adresse suivante : Monsieur le directeur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique de la wilaya concernée ou à l'adresse électronique susvisée. A ce titre, ce concours se veut «un excellent moyen de développer l'art d'écriture chez les enfants, et contribuer, par là même, au développement de leurs capacités à exprimer leurs idées», estime le ministère qui met en avant le rôle important que joue la poste dans notre vie.