4e session du dialogue stratégique algéro-américain : M. Messahel mardi à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera, les 28 et 29 janvier, une visite de travail aux États-Unis d'Amérique, à la tête d’une importante délégation multisectorielle, où il co-présidera, à Washington, avec le Secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, la 4e session du Dialogue stratégique algéro-américain, indique son département, dans un communiqué.

Les discussions porteront sur les différents dossiers de la coopération entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les perspectives de son développement. Les deux ministres aborderont, également, les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Lors de son séjour à Washington, le ministre des Affaires étrangères aura des entretiens avec des membres du Congrès américain, selon la même source. Il fera également une présentation au Centre pour les études stratégiques et internationales sur la lutte contre le terrorisme et la réconciliation nationale. M. Messahel rencontrera, par ailleurs, des représentants de la communauté nationale. Créé en 2012, en tant que cadre de coopération de haut niveau, le Dialogue stratégique algéro-américain «reflète l’excellence des relations entre l’Algérie et les États-Unis, et traduit la volonté commune des deux pays d’œuvrer à leur renforcement et diversification», souligne le communiqué.