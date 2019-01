Syndicat national des magistrats : « prêts » à accomplir le devoir constitutionnel

Le président du Syndicat national des magistrats algériens (SNMA) et président du Groupe africain de l’Union internationale des magistrats a affirmé, hier, que les magistrats sont «très impliqués» dans le processus de la prochaine élection présidentielle, dans la mesure où ces derniers effectueront le comptage des voix alors que d’autres sont actuellement en train de réviser les listes des électeurs.

Dans une allocution prononcée à l'occasion des travaux de la session ordinaire du conseil national du SNMA, qui s’est déroulée à la Résidence des magistrats de Ben Aknoun (Alger), Djamel Laidouni a indiqué que cette réunion coïncide avec la convocation par le Président de la République du corps électoral en prévision de la présidentielle du 18 avril 2019. «Nous, magistrats, sommes mobilisés pour accomplir notre devoir national et nous acquitter, avec sérieux et rigueur, de nos missions, conformément aux lois de la République et à la Constitution», a-t-il assuré, précisant à cette occasion que les magistrats superviseront dans toutes les communes du pays l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, prévue du 23 janvier au 6 février, et sont de ce fait mobilisés le jour du scrutin à travers toutes les communes du territoire national ainsi que dans les commissions de wilayas, en sus de leur mobilisation au sein de la Commission nationale indépendante. Pour rappel, 1.541 magistrats avaient été désignés pour présider les commissions administratives électorales en prévision des prochaines échéances électorales, selon les chiffres présentés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Le président du SNMA saisira l’occasion pour avertir tous ceux qui insultent et portent atteinte à la corporation des magistrats et qui font dans la diffamation sans pour autant apporter des preuves tangibles de leurs accusations, que son organisation «ne compte plus laisser faire». «Le Syndicat, premier défenseur des magistrats, utilisera son droit pour poursuivre ces derniers en justice et se constituer partie civile», a-t-il mis en garde, non sans appeler chacun à «assumer» ses responsabilités, ceci d’autant qu’il a assuré n’avoir jamais été contre la liberté d’expression. Soulignant que le pouvoir judiciaire en Algérie a connu une «grande évolution» et franchi «d'importantes étapes» depuis l'indépendance, il indiquera que l'indépendance de la justice et du magistrat est «clairement» définie dans la loi.

Djamel Laidouni a critiqué par ailleurs le contenu d'un rapport émanant d'une organisation internationale des droits de l'Homme appelant à «un amendement de certaines lois selon sa guise», notamment l'abrogation de l’article 338 du Code pénal relatif à l'homosexualité et s’est indigné de ce rapport. «Cette ONG veut coûte que coûte s’ingérer dans les affaires du pays en appelant à l’annulation de l'article 338 du Code pénal algérien qui criminalise les actes d’homosexualité. Des actes qui sont passibles dans notre pays d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans ferme», a-t-il tenu à rappeler. «La société algérienne, musulmane et conservatrice, a ses spécificités, a-t-il enchaîné, et ses lois ne peuvent être modifiées par des articles en contradiction avec les particularités de toutes ses composantes».



« Notre pays a enregistré de grandes avancées en matière de droits de l’homme, en vertu de la Constitution de 2016. »



Le président du SNMA continuera de fustiger ledit rapport, qui a, selon lui, pour seul objectif de «nuire» à la réputation de l’Algérie. «Comme s’il n’y avait que des points négatifs», a-t-il déploré. Pour le magistrat, il est inconcevable que cette organisation des droits de l’homme rapporte que

«l'année 2018 n'a donné lieu à aucune amélioration globale de la situation des droits humains en Algérie».

M. Laidouni a réfuté catégoriquement que «les libertés individuelles et les droits de l’homme en Algérie soient bafoués, comme l’a écrit noir sur blanc cette organisation», affirmant que cette organisation «veut tout simplement nuire à la stabilité de l’Algérie». Ceci, au vu «des nombreuses avancées que notre pays a enregistré en matière de droits de l'Homme, notamment la consolidation des droits et libertés individuelles et collectives, en vertu de la Constitution de 2016».

Aussi, «en tant que magistrats très au fait des droits de l’homme et des lois de la République, nous avons notre mot à dire et défendre notre Algérie», a lancé le président du Groupe africain de l’Union internationale des magistrats.

A cet effet, il a appelé les citoyens à «ne pas tomber dans le jeu machiavélique de certaines organisations internationales qui se planquent derrière le rideau des droits de l’homme, alors que leur but est tout autre «...» Ces organisations veulent diviser et faire éclater la cohésion de la société algérienne avec le soutien de certains individus locaux qui ont des intérêts avec eux».

Le magistrat affirmera que son organisation affrontera inlassablement toute personne ou organisation dont les intentions sont néfastes vis-à-vis de l’Algérie. «Nous serons toujours présents pour défendre les lois algériennes», affirmera-t-il.

Cette rencontre a été l'occasion de rendre hommage à des magistrats, décédés ou en retraite, et de remettre une distinction à M. Laidouni pour son élection, en octobre dernier, vice-président de l'Union internationale des magistrats (UIM) à Marrakech (Maroc) lors du 61e congrès de cette institution internationale.

Mohamed Mendaci