Élus du FLN : Appel au président Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête de l’état

Les élus réunis sous l’égide du « forum national des anciens élus du FLN» ont appelé, hier, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat. Après les rencontres régionales d’Alger, Laghouat, Sétif, Blida, Annaba et Relizane, la nouvelle instance, qui rassemble les anciens et actuels élus du Front de libération nationale, a tenu, hier, sa première activité à l’hôtel le Méridien, à laquelle plus de 2.500 personnes entre élus, cadres dirigeants du parti, représentants des deux chambres parlementaires et anciens ministres ont pris part, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, en sa qualité d’initiateur de ce forum. Mahdjoub Bedda a indiqué que cette rencontre se tient à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 18 avril prochain. A ce propos, il a affirmé que la tenue de cet important rendez-vous électoral dans ses délais réglementaires démontre que l’Algérie est un Etat de droit fort de ses institutions républicaines et du respect de sa Constitution, et auquel veille le Président de la République. S’adressant à l’assistance, Mahdjoub Bedda a précisé que toute personne peut adhérer à ce forum, à condition qu’elle soit fidèle et loyale au Président Abdelaziz Bouteflilka qui, rappelle-t-il, est le président du parti. Concernant la prochaine élection présidentielle, le responsable a expliqué que la position de son parti d’appeler le Président de la République à parachever son œuvre à la tête de l’Etat est un choix pour la poursuite du processus d’édification et de construction du pays, de la paix et la stabilité. «Les Algériens ont plus que jamais besoin de la stabilité», a-t-il soutenu. Avant de conclure son intervention, M. Bedda a passé en revue les plus importantes réalisations ayant marqué les 4 mandats du Président de la République à la tête du pays, notamment la réconciliation nationale, le développement économique et social ayant profité à toutes les wilayas et la consolidation de la place de l’Algérie sur la scène internationale, a-t-il assuré. Amel Saher