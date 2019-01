El-Islah : « un indicateur de stabilité institutionnelle »

Le secrétaire général d’El Islah, Filali Ghouini a présidé hier, au niveau du Centre culturel M’hamed El-Yazid du Khroub, la cérémonie d’installation du conseil de coordination de la région Est des structures de son mouvement, et ce dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle d’avril.

Dans ce contexte, il a affirmé : « Nous procéderons prochainement à l’installation d’autres conseils dans les régions Centre et Ouest, et ce, afin de combattre la démobilisation citoyenne et le désintérêt pour la chose politique, notamment chez nos jeunes compatriotes qui doivent prendre conscience de l’importance des rendez-vous électoraux, en premier lieu les présidentielles, et l’impact que ceux-ci ont sur leur avenir et celui du pays». Pour M. Ghouini, la convocation du corps électoral est un «indicateur de la stabilité institutionnelle du pays» et un «signal fort de la volonté du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d’achever l’édification d’un État démocratique dans des conditions politiques normales, autrement dit d’éviter tout autre processus aventureux qui pourrait conduire le pays à une impasse dans l’avenir».

À l’occasion, le SG d’El Islah a réitéré son appel au Président à briguer un nouveau mandat, car il était le seul garant de la poursuite et de la consécration de la politique de réconciliation nationale, tout en assurant que du côté de son mouvement, un travail de fond sera mené par les cadres et les militants afin de sensibiliser le maximum de citoyens sur le caractère capital du rendez-vous d’avril prochain, en ce sens qu’il s’agit d’élire le président de tous les Algériens.

I. B.