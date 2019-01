Présidentielle 2019, ANR : Pour la transition générationnelle et l’approfondissement des réformes

Le premier responsable de l’Alliance nationale républicaine (ANR) a réitéré, hier, l’engagement de son parti quant à l’appui «sans réserve» au Président de la République de «continuer» à veiller à la poursuite des réalisations et la préservation des acquis réalisés.

C’est en marge de la deuxième réunion du conseil national de son parti que M. Belkacem Sahli a affirmé que sa formation accueille favorablement la convocation du corps électoral et mis en exergue le respect» des délais prévus par la Constitution, et qui permettront aux algériens d’exprimer leur souveraineté populaire et, par la même, le souci « constant » du président de la République de « sauvegarder » la stabilité et la continuité de institutions de l’Etat.

Il a, dans le même contexte, tenu à réaffirmer la position du principe de l’ANR qui est favorable à la candidature du président Bouteflika pour la continuité. « Une continuité qui est à même de consolider les réalisations et acquis enregistrés, et ainsi amorcer un processus pour approfondir les différentes réformes, notamment sur le plan politique, la diversification économique, les réformes sociétales en vue de favoriser l’émergence d’une société civile de contre pouvoir constructive» a-t-il expliqué.

Pour le SG de l’ANR, les présidentielles devraient constituer une occasion pour «faire avancer» le processus politique des réformes. A cet effet, il a souhaité adresser un message à l’opposition pour «s’impliquer sérieusement» dans le débat concernant les présidentielles et de «ne pas lier leurs positions à la candidature ou non du Président de la République, avant d’expliquer que «vouloir décrédibiliser les prochaines élections n’est nullement une approche politique valable dans un débat démocratique».

M. Belkacem Sahli qui propose à l’opposition de présenter des programmes, des candidats et des alternatives «pertinentes» considère qu’il est tout à fait «légitime» d’exprimer des positions politiques différentes par les partis se réclamant de l’opposition mais soulignera que ces opinions ne sauraient toutefois invoquer des prétextes fallacieux pour justifier le boycott des élections. «Le citoyen attend de toute la classe politique qu’elle mène une réflexion approfondie d’une manière à lui permettre d’avoir un large horizon sur les enjeux politiques du moment. Pour nous, c’est une opportunité pour réussir une transition générationnelle et d’approfondissement des réformes», a-t-il noté

Dans le même sillage, le SG de l’ANR a indiqué que la construction d’un front populaire solide constitue un rempart qui permet d’écarter les menaces qui visent à secouer la stabilité des institutions du pays et de repousser les manœuvres politiques cyniques pour discréditer le climat de paix et de sécurité dont jouit notre pays. «C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer les liens entre l’armée et le peuple, et d’éloigner cette institution de toute manipulation politicienne», a-t-il insisté, signalant que sa formation se félicite des clarifications apportées par l’armée populaire nationale (ANP) quant au respect de ses engagements constitutionnels relatifs notamment aux conditions d’organisation des prochaines présidentielles dans un environnement de sécurité et de stabilité.

M. Belkacem Sahli a expliqué, par ailleurs, que le conseil national de son parti à tracé un plan d’action pour la prochaine étape. «Nous entendons organiser, la semaine prochaine, une rencontre élargie avec le groupe de la continuité pour la stabilité et les réformes qui regroupe actuellement dix-neuf formations politiques de différentes tendances», a-t-il révélé.



Plus explicite, il indiquera que cette rencontre sera l’occasion pour réitérer nos positions convergentes par rapport au soutien au Président de la République et se lancer dans la précampagne de sensibilisation afin d’expliquer aux citoyens les enjeux du scrutin. «Cette alliance de partis regroupe en son sein plus de 2.000 élus locaux qui sont capables à même de mener une campagne de sensibilisation afin d’obtenir un large consensus sur le pourquoi de la continuité», a détaillé le SG de l’ANR.

Ce dernier a rappelé que cette précampagne intervient après celle lancée au mois de septembre dernier et qui a concerné 15 wilayas ainsi qu’une rencontre avec la communauté algérienne établie en France. Le but étant d’explique le contenu de l’initiative que nous avons lancée pour la continuité et la stabilité. Il a affirmé que l’action politique des partis s’appuie sur une démarche échelonnée et progressive, qui s’achèvera lors de la campagne officielle. «Date à laquelle, nous nous engageons de mener avec nos partenaires, dans le cadre d’une action concertée, la campagne politique au profit de notre candidat», a-t-il souligné.

M. Sahli a conclu en signalant qu’une participation massive aux prochaines élections consolide l’édifice démocratique et aide à réaliser les objectifs de la démocratie délibérative et notera que par l’exercice de leur droit, les Algériens participeront à l’enracinement de la culture de la participation citoyenne dans le processus de prise de décision.

Tahar Kaidi