Emigration irrégulière : « Protéger nos enfants, un impératif »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé, hier à la salle Ibn Zeydoun de Riadh El- Feth, l’ouverture d’un colloque national portant sur le «Phénomène de l’émigration clandestine de la jeunesse algérienne à l’étranger : réflexions et solutions», organisé par la Ligue algérienne de la pensée et de la culture.

En présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et de nombreux universitaires et représentants de la société civile, cette rencontre, tenue sous le slogan «L’avenir de nos jeunes en Algérie et harraga, des illusions et du suicide», qualifiée, du reste, d’importante, a été une excellente opportunité pour réfléchir, échanger et dégager des solutions pérennes pour lutter contre ce phénomène.

S’exprimant à cette occasion, Mohamed Hattab a affirmé que ce colloque s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisées par la Ligue algérienne de la pensée et de la culture en vue de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine afin que notre jeunesse puisse «construire» son avenir dans son pays et a profité de cette occasion pour indiquer que l’Etat a mis en place «tous les moyens» pour «sauver» nos jeunes contre ces «vendeurs de rêve» qui n’offrent en réalité rien d’autre qu’une mort «certaine». «Cette rencontre est l’occasion d’échanger les points de vues pour mieux comprendre les raisons de ce phénomène, d’autant plus que le gouvernement a mis en place un plan d’action visant à promouvoir la jeunesse et ses aspirations. Notre jeunesse et son énergie sont notre force. Je ne peux m’imaginer une Algérie sans sa jeunesse et m’imaginer la jeunesse sans son Algérie», a estimé le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Pour sa part, le ministre de la Communication a souligné que le récent forum national sur le phénomène de la «Harga», organisé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en présence d’un important panel de ministres, représentants de la société civile et hauts fonctionnaires de l’Etat, a été «fructueux» dans la mesure où il a permis de ressortir avec plusieurs recommandations constituant un outil «efficient» pour lutter contre l’émigration clandestine.



Le ministre de la Communication : « Il est impératif d’être à l’écoute des jeunes, pour mieux comprendre leurs préoccupations. »



De ce fait, comme il le dira, «je suis content de voir que la société civile ait pris en main cette question. J’estime qu’il est impératif d’être à l’écoute des jeunes pour mieux comprendre leurs préoccupations», a noté à cet effet Djamel Kaouane, soulignant à ce propos, l’important de mettre en place des ponts de communication entre les jeunes, les initiateurs de projets réussis de même que les vedettes du monde du sport et de la culture».

Présents à ce colloque dont la caractéristique est la tenue simultanée de trois autres rencontres à Oran, Ouargla et Constantine, les nombreux universitaires ont mis l’accent sur le fait que plusieurs dimensions sont à prendre en compte pour «mieux comprendre» ce phénomène. A commencer par la dimension psychologique qu’on doit prendre en considération dans la mesure où certains jeunes ont l’impression, selon les spécialistes, que toutes les portes leur sont fermées. Les intervenants ont, d’autre part, ajouté que les médias et les réseaux sociaux de l’Internet jouent un rôle «non négligeable» dans la promotion de l’émigration clandestine non sans souligner que des mutations générationnelles ont «engendré» des changements. En effet, toujours selon leurs études, les jeunes ne se comparent plus avec leurs voisins immédiats mais avec des jeunes vivants dans d’autres nations.

Il convient de rappeler à la fin que lors de l’ouverture des travaux du forum national de la «Harga» qui s’est tenu la semaine dernière à Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait révélé que ce phénomène tragique nécessite d’aller vers «une solution élargie aux chercheurs, expert et acteurs de la société civile». Noureddine Bedoui a souligné que ce forum était «un espace de concertation et d’échange de vues et d’idées suivant une approche scientifique et participative permettant de diagnostiquer ses causes afin de déboucher sur des recommandations et propositions de solutions, en appui aux mesures adoptées par les pouvoirs publics pour aboutir à une démarche globale». Il a également mis en avant le rôle de la société civile dans la lutte contre la «Harga» et l’étude de modalités d’activation et de renforcement des mécanismes à même de relancer l’action associative. «Les efforts des uns et des autres à même d’assurer une lutte efficace contre ce fléau qui profite à des réseaux criminels sans foi ni loi sont en effet souhaités dans le cadre d’une stratégie complémentaire de l’action menée par les autorités», avait-il affirmé.

Sami Kaïdi