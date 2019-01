Sous-traitance industrielle : S’adapter aux nouvelles exigences

La sous-traitance en industrie est jusque-là marginale. Elle ne représente que 10% de l’activité industrielle. C’est autour de cette question importante, que la CACI organise, du 11 au 14 mars prochain, la 5e édition du Salon national inversé de la sous-traitance «SANIST». Le Salon se fixe comme objectif de booster les relations de sous-traitance entre les entreprises nationales industrielles, grandes entreprises, PME et microentreprises, de renforcer le tissu industriel et de substituer la production locale aux importations. À ce sujet, Abedou Abderrahmane, directeur de recherche au Cread, formel, n’est salutaire que lorsqu’on accepte sa philosophie et ses principes. «La sous-traitance est une relation de dépendance qu’il faudrait admettre», souligne-t-il, ajoutant que dans un contexte de mondialisation, «le sous-traitant doit être de classe mondiale», et s’adapte aux «nouvelles exigences qui sont la qualité et normes aux standards internationaux». Pour d’autres experts, le développement de la sous-traitance est tributaire d’une série de conditions. Il est entre autres question de la mise en application des textes existants pour encadrer et encourager la sous-traitance industrielle, de l’organisation du secteur industriel et du développement d’une stratégie de recentrage sur le métier, ainsi que de l’encouragement de la mise à niveau des entreprises par une utilisation plus efficace des mécanismes d’assistance déjà existants. Il est également question de permettre des financements bancaires appropriés à l’activité de sous-traitance industrielle. Pour l’exemple de l’industrie automobile, le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, avait mis en relief la nécessité de développer la sous-traitance afin de parvenir à une véritable industrie et créer des centaines d'entreprises qui génèreront des postes d'emploi. En réponse à une question orale d'une députée de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Yousfi avait affirmé que l'Algérie a œuvré au développement d'un tissu industriel, qui se renforce jour après jour, et s'oriente vers la création d'un climat propice au développement de la sous-traitance, pour parachever la première phase de l'industrie automobile, le montage et l'assemblage, avant de parvenir à une véritable industrie automobile. Son département travaille sur un programme de réhabilitation des sous-traitants locaux et d'accompagnement des investisseurs et nouveaux sous-traitants, et a procédé à l'installation d'un groupe de travail au niveau de son département pour se pencher sur ce dossier et dégager des solutions permettant d'atteindre l'objectif escompté. Rappelons par ailleurs que Wahida Chaâb, présidente de Cital, entreprise publique créée en partenariat algéro-étranger, recommande de passer à l’action. D’abord, revendique-t-elle, une cartographie du tissu industriel, pour pouvoir aller vers les sous-traitants. S’ajoutent un réseautage renforcé afin de partager les contraintes et songer à des réflexions communes, ainsi que des outils de suivi de l’intégration locale. Pour l’entreprise qu’elle dirige, l’oratrice, s’exprimant lors d’une conférence de presse tenue en marge de la 5e édition du Salon de la sous-traitance, l’heure est au déclenchement d’une vitesse de croisière en 2019, avec entre autres la formation des «sous-traitants majeurs», ainsi que le lancement du premier atelier dus système de freinage en Afrique, rappelant que Cital n’accorde à ses fournisseurs aucune dérogation en termes de qualité, des délais, des coûts, des livraisons… et de la performance commerciale. De son côté, Kamel Agsous, président de la Bourse algérienne de la sous-traitance et des partenariats (BASTP), précisait, lui, que le développement de la sous-traitance industrielle est lié à la maturité des différentes filières constituant le secteur industriel en Algérie. À court terme, cette sous-traitance «doit être tirée par les secteurs dits classiques, dont l’énergie et la mécanique».

Fouad Irnatene