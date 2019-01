Workshop sur les géosciences du 28 au 30 janvier à Alger : Cap sur les nouvelles techniques d’exploration

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «Alnaft» co-organise, du 28 au 30 janvier, au Sheraton Club-des- Pins, avec le concours de l’European Association of Geoscientists & Engineers, un workshop technique sur les géosciences, disciplines qui incluent, entre autres, l’étude et l’exploration des ressources sous-sol, notamment les minéraux, l’eau et l’énergie. Placé sous le thème «Récupération améliorée de pétrole dans les champs matures, et caractérisation et évaluation de réservoirs profonds», cet atelier technique, qui regroupera des experts et spécialistes dans le domaine de l’exploration, intervient au moment où notre pays est engagé dans un ambitieux plan de développement du secteur destiné à poursuivre et à intensifier les investissements, notamment en partenariat, en vue d’augmenter et de valoriser ses réserves d’hydrocarbures, pour répondre aux besoins croissants de son marché intérieur, mais également pour conforter sa position de fournisseur de pétrole et de gaz naturel sur les marchés internationaux. Une stratégie «SH 2030» qui permettra au groupe Sonatrach de consolider sa place parmi les cinq grandes compagnies pétrolières mondiales. À ce titre, la nécessité d’élargir le champ de l’exploration sur la base de nouvelles techniques devient impérative. Dans un contexte où «la demande mondiale en énergie augmente et que les bassins d'hydrocarbures mûrissent à un point où qu'il ne reste plus que de grandes structures non testées, l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les explorateurs et les producteurs consiste à rester créatifs et innovants, afin de repousser les limites de l’exploration et de la production d'hydrocarbures», notent les organisateurs. Par conséquent, il devient «de plus en plus nécessaire d’examiner de nouvelles thématiques lorsqu’il s’agit d’explorer de nouvelles voies et de relever les défis du développement sur le terrain, afin d’explorer de nouvelles façons et d’exploiter les nouvelles technologies».

Dans cette optique, l’atelier qui s’étalera sur trois jours retient cet objectif qui consiste à mettre en avant l’évolution et les avancées intervenues dans le domaine de l’exploration, ainsi que les moyens d’«aller de l'avant, en explorant différemment», par le partage de l’apprentissage sur les meilleures pratiques d'exploration et de production, des applications technologiques innovantes (la géophysique, la télédétection) et l’exploitation de données sur la base de nouveaux processus. Dans ce sens, le workshop permettra aux experts internationaux de différentes disciplines (géologie, géophysique, pétro-physique, ingénierie de réservoirs) dans l’industrie du pétrole et du gaz «de partager leurs connaissances et leur expérience afin d’identifier les défis potentiels, les solutions et les meilleures pratiques applicables à l’exploration de la formation restreinte aux défis de développement des champs, nouveaux ou matures». Des présentations d'études de cas réussis sont prévues, lors de discussions techniques, de communications et de réseaux, pour mettre en relief les avantages des nouvelles techniques d’exploration et l’opportunité de leur application à l’avenir, pour optimiser les rendements. Géologues d’exploration, géologues spécialistes, ingénieurs de réservoir, géomaticiens, géophysiciens, interprètes sismiques et autres spécialistes sont invités à assister à ce workshop qui donnera à tous les participants la possibilité d'interagir, d'échanger des idées et de proposer des solutions pratiques aux problèmes rencontrés dans le domaine de l'exploration et aux défis liés au développement du champ, pétrolier ou gazier.

D. Akila