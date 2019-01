Industrie : En constante progression

«2.200 projets industriels ont été inscrits en 2018 pour un montant d’investissement de 1.000 milliards de dinars», a déclaré, hier à Alger, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

S’exprimant, en marge de l’inauguration de deux unités industrielles (Novatis Technologie, spécialisée dans la fabrication de verres ophtalmologiques, et El Hillal, spécialisée dans la transformation de papier et impressions), il a souligné que tous «ces projets vont permettre la création de près de 100.000 postes d’emploi». «Ce nombre important de projets confirme, encore une fois, que l’industrie en Algérie ne cesse de se développer davantage», estime-t-il. S’agissant de l’inauguration des deux unités, le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant aux nouvelles technologies mises en place, indiquant qu’il est très content par l’importance qu’accordent les investisseurs aux nouvelles technologies, qui sont devenues, aujourd’hui, «une nécessité», puisqu’elles permettent, entre autres, «de faire face à la concurrence, de réduire les coûts et de développer les exportations». Le ministre a souligné que l’industrie algérienne a connu, ces dernières années, une évolution constante, et cela grâce à la stabilité politique et sécuritaire. En réponse à une question de savoir si un programme est déjà élaboré pour l’exploitation des matières premières locales, au lieu de les importer, M Yousfi a affirmé qu’ils sont en train de réfléchir pour voir comment les exploiter et résoudre ce problème définitivement. Concernant le projet de montage de véhicules Ford, il a fait savoir que «celui-ci est actuellement en phase d'étude». En outre, à une question relative au taux de croissance hors hydrocarbure, le premier responsable du secteur a reconnu qu’il n’y a pas des statistiques finales pour définir le taux de croissance. Il a annoncé, à ce propos, la création, d’ici un mois, d’un répertoire qui regroupe toutes les entreprises nationales. Ce répertoire, a-t-il-précisé, «a pour objectif de collecter toutes les informations nécessaires (le volume d’exportation, de production et les ventes)». Il y a lieu de noter que le ministre, accompagné de wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et d'une importante délégation, a entamé sa visite de travail par l’inauguration de Novatis Technologie. À cette occasion, l’un des responsables de cette unité a fait savoir que «7.000 verres ophtalmologiques seront produits par année, dont une quantité sera exportée vers différents pays, notamment la France». Le ministre a par ailleurs procédé à l’inauguration de l’unité El Hillal. Cette dernière produit près de 250 tonnes du papier, soit 80.000 rames de papier.

Makhlouf Ait Ziane