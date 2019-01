Tiaret : distribution d’aides à 300 enfants

Une opération de distribution de couvertures, de vêtements et de trousseaux scolaires a été lancée, hier à Tiaret, au profit de 300 enfants orphelins du secteur de l’Education, à l’initiative de la Mutuelle nationale des travailleurs de l’éducation et de la culture (Munatec) de la wilaya. Le président de la commission de solidarité à la Munatec, Noureddine Foughali, qui a présidé le lancement de cette initiative, a annoncé que la campagne lancée de Tiaret sera généralisée à toutes les wilayas du pays. Il a indiqué, au passage, que la Munatec prend en charge, au niveau national, plus de 9.900 orphelins, enfants de travailleurs des secteurs de l’Education (90 %) et de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur, en leur accordant des pensions et une couverture sociale, en plus des malades et ayant droits. En outre, il a fait savoir que la Mutuelle réfléchit sur des projets à concrétiser dont celui de la création de centres médicaux régionaux disposant de spécialistes et d’équipements sophistiqués pour réduire le coût des soins aux travailleurs du secteur et ayant droits. Le même responsable a fait savoir que l’adhésion à la Munatec a augmenté dernièrement suite à l’utilisation de la carte Chifa, signalant que le nombre d’adhérents a atteint 300.000 au niveau national et que 12.000 dossiers de solidarité dont les assurés souffrent de maladies chroniques ou dangereuses sont pris en charge. La Munatec dispose de 12 structures hôteliers offrant des prestations aux travailleurs de l’éducation à longueur d’année. «Il est attendu l’ouverture d’une nouvelle structure prochainement à Béchar en plus du réaménagement de ce genre de structures à Guelma, Khenchela et Oran», a-t-il dit. La Mutuelle emploie 1.000 employés et fonctionnaires au niveau national, a ajouté la même source.