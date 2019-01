Constantine : réception de six cantines en mars

Six cantines scolaires seront réceptionnées «en mars prochain» dans la commune d’El Khroub (Constantine), a-t-on appris samedi, du président de la commission de l’éducation, chargé de la restauration et la gestion des cantines scolaires auprès de l'Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale. Ces six cantines scolaires, construites dans les établissements primaires de Batli Saad, Hemaïzia Boudjemaa, Bousntouh Salah, Felix Spiga (ville d’El Khroub) et Abdelhak Benhamouda et Ossmani Houcine (ville d'Ali Mendjeli), «seront livrées avant la fin du premier trimestre de l’année en cours», a indiqué M. Abdesselam Hamla. Il a dans ce contexte déclaré que ces infrastructures, qui affichent actuellement un taux d’avancement de 95%, ont été lancées en travaux au mois de juillet dernier pour un investissement financier de l’ordre de plus 72 millions de dinars. Le même responsable a souligné que les cinq autres cantines scolaires implantées dans les établissements de Khelifi Tahar, Ghodbane Khemissi, Aissani Amar, Bouzid Mahmoud et Benabdallah Abderezzak, dont le taux d’avancement des travaux est estimé à plus de 50 %, seront livrées «au mois de juin prochain». Sur les 99 établissements scolaires de cycle primaire que compte la commune d’El Khroub, 78 sont équipés de cantines scolaires, alors que 21 établissements ne disposent pas de cantines, a-t-on noté. Dans ce contexte, la même source a assuré que la mise en service prochaine de quatre cantines scolaires centrales dans cette collectivité locale, à la ville d’Ali Mendjeli et dans la ville d’El Khroub, couvrira le manque enregistré en matière de restauration scolaire.