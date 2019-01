Prix national scolaire « Les plumes de mon pays » : Coup d’envoi de la 2e édition mardi

Le ministère de l'Education nationale annonce que la première phase de la deuxième édition du prix national scolaire pour l'année 2019, relatif à la lecture et l'écriture créative, se déroulera dans tous les établissements scolaires à partir de mardi. «Le ministère de l'Education nationale annonce le lancement de la deuxième édition du prix national scolaire "les plumes de mon pays -AQBIL 2019" pour l'année 2018/2019, relatif à la lecture et l'écriture créative, sous le slogan : «L'école de qualité, un espace d'inspiration d'un bon lecteur et d'un écrivain créateur», précise le ministère dans un communiqué. Le ministère de l'Education fait savoir que «la première phase de cette édition se déroulera dans tous les établissements scolaires, durant l'après-midi du mardi 29 janvier 2019, et sera ouverte à la participation volontaire des trois cycles de l'enseignement, dans le domaine de l'écriture créative et dans la langue de leurs choix parmi les langues suivantes : arabe- amazight-français-anglais».

L'élève désirant participer, doit remplir une fiche de participation qui lui sera remise au niveau de son établissement, a expliqué le ministère, précisant que cinq thématiques, adaptées à son niveau scolaire, lui seront proposées dans chaque langue d'écriture et destinées à lui servir de support pour susciter son inspiration. «En raison de l'importance de cette manifestation culturelle et pédagogique, il est demandé aux chefs d'établissements scolaires d'encourager les élèves à participer massivement, pour permettre la détection des jeunes talents dans le domaine de l'écriture créative en milieu scolaire, afin de les encourager pour cultiver ce don», a souligné le communiqué.

Dans le même cadre, le ministère a appelé les parents d'élèves à sensibiliser et motiver leurs enfants à participer à cette manifestation.

La phase finale de la 1re édition du concours scolaire national Aqlam Biladi (Plumes de mon pays), a enregistré la participation de 120 élèves, rappelle-t-on.